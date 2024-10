Energia pulita per l’area portuale 

Cinquecentomila euro di finanziamento Pnrr al Comune di Carloforte per produrre energia rinnovabile da impiegare per le esigenze dell’area portuale. Si tratta di un progetto che il Comune ha proposto in collaborazione con l’Università di Genova e con il supporto del Politecnico di Torino. La notizia è stata accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale che continua così il percorso verso la promozione dell’energia green. «Saremo i primi in Italia a realizzare una smart grid alimentata ad energia fotovoltaica per far fronte alla domanda di energia dell’area portuale - ha detto il sindaco Stefano Rombi - inoltre sarà installato un piccolo elettrolizzatore per la produzione di idrogeno da utilizzare nelle applicazioni nautiche e non solo». Essendo Carloforte il precursore di questo progetto, l’isola sarà a tutti gli effetti un “living lab” che attrarrà ricercatori da altre realtà. «Siamo convinti che questo genere di interventi siano molto importanti per la crescita di Carloforte - dice Rombi - e andremo avanti in questa direzione, allargando la rete già fitta di collaborazioni».

