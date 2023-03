Energia pulita in Municipio 

Il Comune di Villaperuccio ha deciso di puntare sull’energia pulita in modo da garantire il rispetto costante per l'ambiente. Per questo ha deciso di investire sui pannelli fotovoltaici per alimentare le utenze del Municipio. «Sarà pure come una goccia nel mare – spiega il sindaco Marcellino Piras - ma anche il nostro Comune, seppur nelle sue piccole dimensioni, si avvia verso la produzione di energia pulita». Tempo fa è stato ottenuto un finanziamento di 50.000 euro che poi è confluito in quelli in arrivo tramite il Pnrr e il progetto è potuto decollare definitivamente. L'impianto è stato appena installato sul tetto del Comune, avrà la potenza di 11 chilowatt e «produrrà energia elettrica pulita per il fabbisogno dell'edificio, consentendo così l'abbattimento dei costi oltre che il totale rispetto dell'ambiente».Si attendono ora i tecnici dell'Enel per il collaudo e la successiva entrata in funzione dell'impianto. (m. g. p.)

