Energia pulita e solidale con gli studenti 

Mancano gli ultimi dettagli e, tra qualche giorno, la sede dell'associazione Un incontro, una speranza, da 40 anni a fianco delle persone con disabilità, sarà alimentata dall'energia messa in rete dagli studenti dell'Ipia Amsicora di Olbia. All'interno del percorso alternanza scuola - lavoro e coinvolti da Rotary Club Olbia, che ha lanciato l'iniziativa, otto studenti dell'ultimo anno del corso elettrico dell'Istituto, coordinati dal professore di laboratorio tecnologico, Ciro Punzo, hanno installato un impianto fotovoltaico da 6 kW, composto da quindici pannelli, che fornirà energia pulita alla struttura per i prossimi vent'anni, contribuendo all'abbattimento dei costi energetici dell'associazione, che rappresentano il 25 per cento dei costi totali di gestione, consentendo un risparmio di oltre duemila euro mensili destinati al pagamento della bolletta elettrica. Oltre alla finalità del progetto, proposto da Rotary Club, di contribuire alla sostenibilità ambientale, battendo lo spreco energetico e l'inquinamento con fonti rinnovabili, il coinvolgimento degli studenti ha l'obiettivo di sensibilizzare sulla solidarietà, declinando per uno scopo benefico le competenze acquisite durante la formazione scolastica ed educare le giovani generazioni all'importanza del volontariato che, in città, ha bisogno di nuove leve. (t.c.)

