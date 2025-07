Energia pulita e risparmio: il Comune pensa in verde 

Produrre energia pulita e risparmiare. Al via le manifestazioni di interesse per la costituzione di una comunità energetica di energia rinnovabile. L'iniziativa per la costituzione del Cer è promossa dal Comune di Macomer che, in un comunicato, invita tutti i cittadini, le imprese, le associazioni e gli enti locali a compilare la manifestazione di interesse. «Il Cer - spiega Aldo Demontis, assessore ai Lavori pubblici - è una comunità di persone che condividono l'energia prodotta da fonti rinnovabili a livello locale, generando risparmi in bolletta, benefici ambientali, coesione sociale e sviluppo sostenibile. Il comunicato reso pubblico recita che possono aderire all'iniziativa chi risiede a Macomer principalmente, ma anche nei comuni inclusi nella stessa cabina primaria, quindi i comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Silanus, Sindia, ma anche Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Scano di Ontiferro, sedilo, Soddì e Semestene. Tutti i cittadini interessati possono consultare l'avviso e compilare la manifestazione di interesse nel sito del Comune di Macomer, oppure richiedere informazioni direttamente negli uffici comunali del corso Umberto. «Affrettati - è scritto nel documento di invito - il tuo contributo è fondamentale per costruire una Macomer più verde, solidale e autonoma». (f. o.)

