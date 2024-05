Energia, ok al piano da 16 milioni 

Un investimento di quasi 16 milioni di euro, per sedici anni di concessione, che promette di portare vantaggi dal punto di vista operativo, e destinato a produrre risparmi consistenti. Sono questi i contorni della proposta di affidamento del servizio di efficientamento energetico delle scuole e delle sedi comunali approvata in Municipio, in attesa del via alla gara per affidare la gestione pluriennale.

Il progetto

Per il Comune si tratta del primo partenariato pubblico privato messo in campo sinora. «Parliamo di una riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali scolastici e non, per un totale di 36 immobili», spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Il progetto comprende l’adeguamento e l’ammodernamento delle apparecchiature già installate, oltre a ulteriori interventi smart relativi a installazione di pannelli, sonde per il monitoraggio dei parametri, e l’illuminazione per cinque passaggi pedonali». Insieme al pronto intervento e alla reperibilità giorno e notte che la futura società dovrà garantire in caso di guasti o malfunzionamenti. «L’accordo in concessione include ovviamente anche la fornitura di energia elettrica, e quella di combustibili, per gli impianti termici ed elettrici», aggiunge Conti. «E nell’ambito di questo servizio, il partner privato si farà carico di assumere il ruolo di terzo responsabile, facendo proprie tutte le incombenze tecnico amministrative».

L’investimento

Un piano da 16 milioni circa in tutto, di cui 3 milioni e 700mila investiti dal privato che si aggiudicherà il servizio. A carico del Comune ci sarà un canone annuale di quasi 1 milione di euro, con una previsione in termini di risparmi energetici del 56 per cento dei consumi di gasolio, 18 per cento per quanto riguarda la corrente elettrica. «Risparmi importanti, soprattutto in questo particolare periodo storico caratterizzato da rincari e aumenti su tutti i fronti», sottolinea l’esponente della Giunta. «Oltretutto, qualora i risultati attesi non dovessero essere raggiunti, i rischi rimarrebbero a carico del proponente», conclude l’assessore, «mentre se venissero prodotti risparmi aggiuntivi sarebbero ripartiti equamente fra il concessionario e l’amministrazione. Non solo: a parità di spesa annua, l’amministrazione avrà un guadagno netto di investimenti rilevante ed una gestione più moderna ed efficiente degli impianti derivante dalla minor dispersione energetica».

