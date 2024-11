Energia, nuovo rinvio, dopo mille giorni a vuoto 

Mille giorni non gli sono bastati. Stato e Regione, senza distinzione di maggioranze, sull’energia hanno ancora tanto tempo da perdere. La comunicazione protocollata al Consiglio di Stato è tanto formale quanto disarmante: «istanza di rinvio», l’ennesima. A spedirla ci hanno pensato le avvocature regionali e statali. Stamane, dopo l’ennesima richiesto di rinvio, la prevista udienza al Consiglio di Stato sul fantomatico Decreto Draghi-Sardegna sull’energia potrebbe saltare. Sempre che i magistrati aderiscano alla richiesta delle parti.

Imbarazzo malcelato

La formula in premessa è ridondante e comprensibilmente imbarazzata: «La Regione Autonoma della Sardegna, d’intesa con le Autorità Statali evocate in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ricordano che già con le precedenti istanze era stato segnalato l’avvio di un percorso di dialogo congiunto tra tutti i soggetti pubblici a vario titolo interessati nel procedimento connesso all’adozione e all’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Al riguardo, però, si segnala che a causa del recente cambio di legislatura che ha riguardato l’Amministrazione regionale il suddetto percorso condiviso, necessita di un breve differimento per essere portato a compimento». Mille giorni di discussioni non sono bastati, tantomeno gli ultimi sei mesi della nuova legislatura.

Rinvio sine die

La richiesta agli atti è scontata: «Per tale ragione la difesa regionale, di concerto con la difesa erariale, domanda sommessamente a codesto Ecc.mo Collegio adito un breve rinvio a data certa dell’udienza pubblica già fissata per la data del 21.11.2024 onde consentire alle parti pubbliche di completare il percorso intrapreso per una revisione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri impugnato e pervenire di comune accordo all’abbandono del contenzioso». Una comunicazione solo apparentemente formale che cela, però, senza troppi preamboli, la probabile volontà della Regione di abbandonare il contenzioso. Una sorta di “abdicazione” al piano del Governo Draghi, visto che quel Decreto, avversato giudiziariamente dalla precedente Giunta regionale, era stato redatto proprio dal Ministero nel quale l’attuale Presidente della Regione ricopriva l’incarico di viceministro. Se così fosse si tratterebbe, dunque, di una clamorosa retromarcia della Regione, che prima aveva contestato radicalmente l’impostazione di quel provvedimento del Governo Draghi e ora si accingerebbe ad accettarla “supinamente” visto che la comunicazione regionale parla di una semplice “revisione” del Decreto Draghi-Sardegna, ignorando del tutto i presupposti legislativi e vincolanti di quell’atto.

L’imbroglio del «fino»

Oltre a perseguire l’invasione speculativa dell’eolico e del fotovoltaico, il Decreto aveva messo nero su bianco un vero e proprio “inganno” ai danni della Sardegna e dei sardi relativo al prezzo del gas. Il “trucco” per mettere spalle al muro i sardi era stato scritto nella norma a monte del Decreto in cui si affermava: « è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti “ fino” ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa ». È quella clausola che prevede il prezzo unico nazionale per i sardi «fino» ai terminali di rigassificazione, posizionati a mare, a rendere il tutto un “inganno” ai danni dei sardi. In pratica, lo Stato, a differenza di quello che ha fatto e fa per tutti i cittadini italiani, decide che i sardi debbano farsi carico, all’interno delle proprie eventuali bollette del gas, dei costi di realizzazione di collegamenti, dorsali e infrastrutture di distribuzione del metano o gnl dal rigassificatore, posizionato in mare, fino ai centri urbani. È evidente che per modificare questa norma non è sufficiente una modesta “revisione” del Decreto, ma occorre modificare la legge. Aver sottaciuto questo presupposto nella comunicazione al Consiglio di Stato lascia comprendere che la Regione potrebbe aver deciso di rinunciare all’equiparazione del costo del gas al resto d’Italia, accettando la gravissima discriminazione ai danni dell’Isola.

Discriminazione

Si tratterebbe, infatti, di accettare il più evidente atto discriminatorio, su cui si fonda il ricorso della Regione presentato nel 2022 contro il Decreto Draghi. Il preannunciato “rimaneggiamento” di quell’atto amministrativo avrebbe un solo effetto: regalare allo Stato e alle società del gas l’ennesimo via libera sull'intero piano speculativo. Non è un segreto, infatti, che anche la Snam si è schierata a favore del Decreto Draghi e apertamente contro il ricorso della Regione sarda. La società del gas, infatti, ha presentato una memoria dell’ultim’ora contro la richiesta di ricorso incidentale alla Corte Costituzionale invocato proprio dalla Regione nel 2022, anche se l’Avvocatura regionale, qualche giorno fa, ha ribadito la volontà di andare avanti con il pronunciamento anche della Corte delle leggi. Tutto questo sino all’ennesima preannunciata trattativa, lunga già mille giorni. Ora dietro l’angolo aleggia un preannunciato e scandaloso «abbandono del contenzioso».

