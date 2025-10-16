VaiOnline
Piazza Costituzione.
17 ottobre 2025 alle 00:30

Energia nucleare, confronto con i cittadini 

Domani “Stand up for nuclear”, una giornata di divulgazione organizzata dai volontari del Comitato nucleare e ragione. Dalle 10 alle 19 in piazza Costituzione ci sarà un banchetto informativo con materiali divulgativi, modelli e pannelli esplicativi a disposizione dei cittadini.

«I volontari risponderanno alle domande dei passanti e offriranno un’occasione di confronto aperto», spiegano gli organizzatori. «L’obiettivo è sottolineare come l’energia nucleare rappresenti una delle fonti più pulite e sicure, evidenziandone i vantaggi e sfatando con rigore scientifico, ma in modo accessibile, i luoghi comuni ancora diffusi nel nostro Paese».

La tappa sarda rientra tra le 39 città italiane che nel 2025 ospitano Stand up for nuclear, l’iniziativa internazionale nata per promuovere i benefici delle tecnologie nucleari in tutti gli impieghi civili: energetico, medico-diagnostico, agricolo, industriale e nella ricerca scientifica.

