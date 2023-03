Energia, nell’Isola le bollette più costose 

Spegnete la luce quando uscite da una stanza. Non dormite davanti alla tv accesa. E, soprattutto, state al freddo dentro le case, perché mantiene belli tonici: anche nel conto in banca, soprattutto in provincia di Oristano. Altrimenti, proprio l’Oristanese continuerà a essere in testa alla sgradevole classifica delle province in cui si spende di più in un anno per energia elettrica e gas in tutta l’Italia, e non è che (per l’elettricità) nel resto dell’Isola vada bene. È al primo posto, la provincia di Oristano, nella spesa di ogni famiglia per la voce bollette energetiche. Nel mercato di maggior tutela per l’energia elettrica, che attualmente non offre tariffe più basse però più stabili (è tutto descritto nel grafico a destra), l’Osservatorio di Segugio.it e SosTariffe.it calcola in 2.995 euro l’anno la spesa per luce e gas per una famiglia nell’Oristanese, l’unica provincia sarda nella top ten della spesa. Ma siccome il gas di città nell’Isola non è ovunque, basta scorrere la classifica di spesa per la sola energia elettrica e si scopre che sette delle otto province sarde sono tra le prime dieci in Italia. Dopo la prima in classifica Roma (1.506 euro l’anno), seguono una dopo l’altra Medio Campidano, Cagliari, Ogliastra, Olbia-Tempio e Carbonia-Iglesias. Settima Ragusa, ottava Oristano, poi Prato e decima Sassari. Un bagno di sangue per i sardi, dunque, e stiamo parlando di utenze domestiche. Ma nel mondo produttivo non va certamente meglio, da queste parti.

Non ci sono alternative

«In Sardegna paghiamo il fatto di non avere il metano», sbuffa Monica Satolli, coordinatrice regionale dell’Unione nazionale consumatori, «quindi ci scaldiamo con sistemi elettrici. Ecco perché siamo così in alto nella classifica nazionale della spesa per l’energia elettrica». Satolli fa notare che, fino all’anno scorso, d’inverno i sardi si arrangiavano con le stufe a pellet: «Un sacco da quindici chili costava intorno ai cinque euro», ricorda, «ma con la speculazione legata alla guerra in Ucraina si è arrivati a dodici euro, poi calati ma non al prezzo di prima, e abbiamo acceso assai di meno le stufe. Però, nel periodo freddo, in qualche modo ci dovevano scaldare, e abbiamo scelto pompe di calore e sistemi elettrici, che il prezzo del pellet ha reso più convenienti. Certo, si fa per dire».

«Attenti alle scelte»

La ricerca di Segugio.it-SosTariffe.it lascia però perplesso Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum: «Sembra fatta apposta per indurci ad abbandonare il mercato tutelato dell’energia elettrica e farci migrare a quello libero, nel quale ci sono ottocento pescicani sotto forma di fornitori. Tutti vogliono farci andare nel mercato libero, che però non offre garanzie di tariffa nemmeno da qui a un anno: gli aumenti sono potenzialmente incontrollabili». Vargiu ne è convinto, al punto che la sua associazione vuole organizzare un seminario in Sardegna per istruire gli utenti sugli svantaggi del mercato libero, «che ha certo tariffe più basse oggi, ma domani non si sa». Insomma, per lui è un po’ come la storia dei mutui per la casa a tasso fisso o variabile: il primo è generalmente più alto ma costante, il secondo può fare sorprese che costano la vendita della casa che si sta pagando. «C’è un piano», aggiunge il presidente di Adiconsum, «per farci mollare il mercato tutelato, ma noi lo sconsigliamo». Per quanto riguarda ora, resta il fatto che nell’Oristanese si spendono tremila euro l’anno a famiglia per luce e gas nel mercato tutelato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, mentre in quello libero in un anno il risparmio è di 498 euro. «Finché dura», sorride malizioso il leader di Adiconsum Sardegna: «Intanto, dal primo aprile le microimprese e tutti i condomini dovranno scegliere a quale mercato aderire, e se non lo faranno le loro utenze passeranno al fornitore che ha vinto la gara d’appalto: in Sardegna è la A2A».