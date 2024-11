Energia, l’Italia rilancia sulla fusione nucleare 

Baku. Giorgia Meloni arriva alla Cop29 di Baku e presenta la visione del suo governo sulle politiche climatiche. Conferma tutti gli impegni presi dal Paese, annuncia un approccio “pragmatico” e “non ideologico” e rilancia sulla fusione nucleare. Una tecnologia che a suo dire «potrebbe cambiare le carte in tavola», e sulla quale «l’Italia è all’avanguardia». A Baku arriva anche il messaggio di papa Francesco, che grida che l’emergenza climatica «non consente altri ritardi» mentre il segretario dell’Onu Antonio Guterres ha accusato i Paesi ricchi di «ingordigia» verso le risorse dei Paesi in via di sviluppo che servono per la transizione energetica. L’inviato speciale per il clima del presidente Joe Biden, John Podesta, alludendo alla svolta annunciata di Trump, ha detto che «grazie agli storici investimenti del settore privato resi possibili dall’Inflation Reduction Act, l’economia degli Stati Uniti nei prossimi anni continuerà sulla sua strada di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni».

Il negoziato

È entrato poi nel vivo il negoziato chiave della Cop, quello per il nuovo fondo di aiuti ai paesi vulnerabili al cambiamento climatico. I paesi in via di sviluppo (compresa la Cina) hanno proposto di passare da 100 miliardi di dollari all’anno a 1.300. La premier italiana è intervenuta di prima mattina al summit dei capi di Stato e di governo. Ha detto che sul clima «l’Italia vuole continuare a fare la propria parte». Ma per «proteggere l’ambiente» non serve «un approccio che sia troppo ideologico e non pragmatico». Per la premier «al momento non c’è alternativa ai combustibili fossili, dobbiamo avere una visione realistica. Dobbiamo usare tutte le energie a nostra disposizione, non solo le rinnovabili, anche i biocarburanti e la fusione nucleare», secondo il principio della «neutralità tecnologica». «L’Italia è all’avanguardia nella fusione nucleare - ha proseguito Meloni -. Nell’ambito della nostra presidenza del G7, abbiamo organizzato il primo incontro del World Fusion Energy Group, promosso dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Intendiamo rilanciare questa tecnologia, che potrebbe cambiare le carte in tavola». «Lavoriamo per una nuova diplomazia energetica», ha detto. E ha concluso: «Sono una madre, e come madre niente mi dà più soddisfazione di quando lavoro per politiche che consentiranno a mia figlia di vivere in un posto migliore».

