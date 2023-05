«Energia, l’Isola deve cambiare passo» 

«Cambiamento è la parola d’ordine per superare la crisi industriale, l’unica strada percorribile per creare lavoro qualificato ed energia sostenibile a prezzi accessibili per famiglie e imprese». Il segretario generale della Filctem Cgil nazionale, Marco Falcinelli, alle terme di Sardara per l’assemblea regionale dei lavoratori del settore chimico ed elettrico, ha posto l’accento sulla diversità della Sardegna, fanalino di coda nel settore energia: «È l’unica regione d’Europa, forse per le politiche energetiche del passato, dove non c’è gas. Questo complica ancora di più la possibilità di una riconversione rapida».

La formazione

Dal cambiamento dipendono il futuro dell’industria, legata alle scelte dell’Europa sulla sostenibilità ambientale ed energetica, e la salvaguardia dei posti di lavoro. «Il punto di partenza – ha detto Falcinelli – è convincere le persone che indietro non si torna, il rischio è la perdita del posto di lavoro. Impensabile sperare di riportare i costi dell’energia al 2019. Siamo sopravvissuti alla pandemia e da qui si parte. L’impegno è la formazione, la carta vincente per un’occupazione qualificata che faccia uscire l’Europa dalle dipendenze che la caratterizzano».

La crisi

L’incontro è stato occasione per fare il punto sullo stato nell’Isola, a partire dalle vertenze aperte, fra le tante Portovesme srl, Eurallumina, Sanac, chimica verde. Per il rappresentate della Filctem «il progetto della Portovesme non sappiamo se potrà avere uno sviluppo industriale sulla carta, in ogni caso occuperebbe solo il 10 per cento della forza lavoro». Lontana poi l’auspicata unità e condivisione col Governo: «Il rapporto è residuale, ci convocano a cose fatte. Servono investimenti che garantiscano il futuro dei lavoratori. Non è più tempo di accettare solo ammortizzatori sociali come unico o prevalente destino. In questo momento c’è il Pnrr che ci viene in aiuto. Perché non progettare insieme?».