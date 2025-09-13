Energia, la stangata è doppia: «Iter veloci anche per le batterie» 

La doccia è freddissima, la stangata doppia. L’Isola rischia di pagare un prezzo abnorme sulla via della transizione energetica. Il nuovo Dpcm nazionale, voluto dal Governo per avviare concretamente la decarbonizzazione, spingere di riflesso la Sardegna verso il terreno della speculazione, più di quanto già non accada con l’assalto di pale e pannelli. Il problema sopraggiunto è che il decreto dell’11 settembre allarga l’iter autorizzativo accelerato alla realizzazione degli impianti di stoccaggio, l’ultima frontiera sarda del consumo di territorio.

Il testo

Oltre al Dpcm Energia, Palazzo Chigi ha varato le modifiche al decreto 190 del 2024, ovvero la “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione da fonti rinnovabili”. D’ora in avanti, gli interventi legati all’intera galassia delle cosiddette Fer, dall’eolico al solare passando per agrivoltaico e accumulo, diventano di «pubblica utilità, indifferibili e urgenti», è scritto al comma tre dell’articolo 1. Vuol dire che «le amministrazioni interessate a qualunque titolo alle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza».

I dettagli

Agli impianti di stoccaggio, che vengono fatti entrare dalla porta principale della transizione, è dedicato pure il comma 1 dell’articolo 2 del Dpcm. Sull’accumulo in Sardegna si fa riferimento a «550 megawatt di batterie già contrattualizzate nelle passate aste del capacity market», cioè le gare con cui Terna, la spa della rete elettrica nazionale, si assicura un surplus di potenza da produttori e titolari di sistemi di stoccaggio. Obiettivo: coprire il fabbisogno nelle ore di picco dietro il pagamento di un corrispettivo economico. Un obolo sostanzioso che è una voce in bolletta. Tecnicamente si parla di premi che un anno fa hanno permesso l’aggiudicazione di una copertura energetica pari a 42,18 gigawatt, dal valore di 1,73 miliardi di euro.

La reazione

«È evidente che siamo davanti a un sistema iniquo – spiega Pierluigi Loi, segretario regionale di Uiltec –. Anche perché se da un lato la capacity market funge da assicurazione contro i black out, dall’altro richiede agli utenti un esborso a prescindere; per contro chi fornisce la quantità aggiuntiva di potenza ottiene la remunerazione anche nel caso in cui l’energia ceduta non venga assorbita dal mercato, quindi utilizzata». Loi entra nel merito delle procedure accelerate previste dal Testo unico per realizzare gli impianti verdi e dà ragione ai sindaci sul piede di guerra. «Ogni processo autorizzativo deve partire dal basso, presentare opposizione a un intervento è diritto di ogni Comune, di ogni cittadino».

I numeri

Sono tre i grimaldelli principali che Palazzo Chigi ha usato per dare la stura alla decarbonizzazione: iter ridotti da 120 a 40 giorni, nessuna possibilità di invocare «l’interesse pubblico» per fermare i progetti nelle aree idonee e potenziamento della capacità di stoccaggio. Nella nostra Isola gli appetiti delle batterie valgono a 164 pratiche, per 18,27 gigawatt, sulla modalità “Stand-alone”, che corrisponde a sistemi indipendenti. In questa tipologia di business, la Sardegna è la quarta regione italiana per richieste, dopo Puglia (710), Sicilia (454) e Basilicata (183). C’è poi «l’accumulo integrato al solare»: sono altre 159 richieste di connessione per 3,27 gigawatt. Lo stoccaggio collegato all’eolico vale 45 pratiche aggiuntive per 1,67 gigawatt, il pompaggio idroelettrico conta due pratiche per 0,61 gigawatt. La potenza totale installabile arriva così a quota 23,82 gigawatt per 370 domande. Che si sommano alle 695 di pale in campagna, torri in mare e pannelli a terra. Il tutto per la possibile installazione di 50,14 gigawatt. Ventisei volte l’energia attuale delle rinnovabili sarde. Preoccuparsi non è un esercizio inutile.

