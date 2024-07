«Energia, la Sardegna non cada nella trappola delle false rinnovabili» 

«Con Report stiamo ricevendo un crescente numero di segnalazioni legate al tema dell’energia eolica e all’uso del territorio per piazzare le pale. È una questione molto delicata da affrontare con una visione sul futuro, rispettando il paesaggio». Firmato Sigfrido Ranucci, che sarà presto sull’isola, atteso in tre tappe – 28 luglio, a Narcao per il Festival Liberevento, il 29 al Chiostro di San Francesco ad Iglesias e il 30 a Portoscuso, ospite della Tonnara Su Pranu - per presentare il suo libro “La scelta” (Bompiani), un vero e proprio manifesto per la difesa della libertà di stampa contro i soprusi e la disinformazione.

Ranucci – giornalista, autore e conduttore – in Rai dal 1990, è autore di clamorosi scoop e inchieste, ed è stato inviato di guerra nei Balcani e in Medio Oriente. Dal marzo 2017 conduce il programma televisivo Report su Rai3, preziosa eredità ricevuta dall’ideatrice Milena Gabanelli: «Mi ha consegnato il programma e l’insonnia, ma era inevitabile perché sono molto puntiglioso nel mio lavoro e intendo rispettare sempre il mio pubblico».

L’assalto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici sta mobilitando un’Isola intera. Un tema importante.

«Molto. Con Report abbiamo fatto diverse inchieste, ad esempio a Castro, nella zona del Salento, proprio lì dov’era prevista la creazione del parco eolico più grande al mondo. Ma, adesso, è stato bloccato. Bisogna trovare un giusto compromesso fra l’esigenza di produrre vera energia pulita e la tutela del territorio, facendo attenzione ad usare la parola “rinnovabile” perché si tratta di un termine ambiguo, visto che c’è chi considera persino gli oli esausti come fonte rinnovabile».

E per quanto riguarda le specificità della Sardegna?

«Il tema dell’eolico deve necessariamente tener conto delle esigenze del territorio dell’Isola che ha caratteristiche storiche, culturali e ambientali che non possono essere calpestate. Ma credo che le nuove tecnologie, se usate con criterio, permettano di farlo».

C’è qualche esempio in tal senso?

«Nella zona del Sulcis abbiamo seguito con Report la riconversione delle miniere per produrre energia pulita. Ci sono stati i primi incontri ed è stato scelto un modello svizzero-tedesco che utilizza la forza di gravità, sfruttando le profondità delle miniere per accumulare energia che poi viene rimessa in rete, a impatto zero. Quella era una delle zone che produceva energia sporca devastando tutto, adesso si ripartirà in modo pulito. Allora, perché non sfruttare le miniere abbandonate anziché aggredire altro territorio?».

Si può investire sul turismo e sulla valorizzazione delle spiagge e, contemporaneamente, ipotizzare parchi eolici off-shore?

«L’energia pulita e la transizione ecologica sono questioni importanti ma vanno affrontate con intelligenza e con una visione verso il futuro. Credo non abbia alcun senso costruire impianti che finiscono per impattare massicciamente sul territorio, penalizzando settori vitali per l’isola, come quello del turismo».

Lei è molto legato all’Isola. Come mai?

«Un affetto sbocciato ai tempi del militare, ho legato con una camerata di commilitoni sardi. Siete un popolo davvero straordinario che ammiro per il senso dell’ospitalità, per la lealtà nei rapporti, anche se talvolta siete fin troppo cocciuti. La Sardegna rievoca i ricordi legati alla battaglia al fianco dei pescatori di Teulada, giornate intere in barca con la telecamera: alla fine, vincemmo».

Il suo libro si chiama La scelta. A cosa fa riferimento?

«Il giornalismo è la mia vita. Ho scelto di difendere la libertà di stampa con le mie inchieste e il lavoro sul campo, sin dal primo scoop a Falluja, rivelando l’uso del fosforo bianco. Anche in quel caso c’era di mezzo la vostra isola perché le indagini che portarono sino all’Iraq partirono dai poligoni di tiro sardi e da decine di militari che presentavano sintomi inequivocabili».

Il presidente russo Vladimir Putin ha messo al bando centinaia di media europei. La preoccupa?

«Mi fa pensare e dovrebbe farci riflettere che Putin non tema le nostre armi ma i nostri media, la nostra libertà d’informazione».

E intanto fake-news e cyber attacchi dilagano.

«Non bisogna confondere lo strumento con i contenuti. L’algoritmo si avvita su sé stesso, ci rinchiude in una bolla e premia solo i click, non la ricerca di fonti e il lavoro di qualità. L’intelligenza artificiale non cancellerà questo mestiere ma c’è il rischio di omologare tutto, perché le macchine non potranno mai avere la sensibilità di un cronista sul campo».

Lei detiene il primato delle querele ricevute. È vero?

«Sì, sono 178. Ma fa parte della scelta fatta in nome della libertà. È resilienza allo stato puro».

