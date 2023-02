«Energia, la Regione vada avanti lo stesso» 

Il Consiglio di Stato ha rinviato al 16 novembre l’udienza sul ricorso della Regione presentato contro il Dpcm Energia, emanato dal Governo Draghi, in cui si stabilivano le linee da seguire per energia e rinnovabili, incluso l’elenco delle opere necessarie all’infrastrutturazione energetica dell’Isola. Congelate per i prossimi nove mesi le discussioni nelle aule dei tribunali, il confronto si sposta ora sul piano politico. Dopo le ripetute interlocuzioni delle scorse settimane tra il Governo e la Regione, l’ipotesi rinvio era nell’aria per permettere che il confronto sul Dpcm potesse proseguire con più tempo sul piano tecnico-politico, congelando l’imminente appuntamento giudiziario.

I sindacati

Ieri dal Consiglio di Stato è arrivato il rinvio, che di fatto mette in stand by il Dpcm Energia Sardegna, con tutte le disposizioni su energia, impianti per le rinnovabili e virtual pipe line, fino a metà novembre. Non si sono fatte attendere le reazioni delle organizzazioni sindacali. «È sconcertante e inaccettabile la prospettiva di congelare per tutto il 2023 la questione energetica consegnando il futuro del sistema economico e produttivo dell’Isola a una condizione di permanente incertezza e di possibile declino - dice il segretario della Cgil Fausto Durante - Solinas valuti i possibili effetti di una stasi di quasi un anno rispetto alle dinamiche delle questioni industriali che nonostante tutto procederanno». Per Gavino Carta, segretario della Cisl, la soluzione alla questione energia non può essere giudiziaria. «La soluzione non si può cercare nei tribunali - dice Carta - sul tema dell’energia e in particolare della transizione occorre recuperare il tempo perso. Bisogna superare l’idea del braccio di ferro e pensare invece a quale progetto la Regione intende applicare, con lo Stato, alla nostra Isola». La notizia del rinvio è accolta con perplessità anche dalla Uil, con la segretaria Francesca Ticca: «La situazione è complicata - dice Ticca - con questo rinvio i tempi si allungano ancora».

Rischio Sulcis

A Portovesme, dove il destino dell’Eurallumina è legato all’arrivo del gas, si registra la reazione delle segreterie dei Chimici: «La richiesta di rinvio proposta dalla Regione rischia di mettere la parola fine al percorso di ripartenza di Eurallumina - dicono Emanuele Madeddu, Enzo Lai e Pierluigi Loi - chi ne sta decretando la chiusura definitiva, se ne assuma la responsabilità politica». In una nota le Rsa ribadiscono il concetto: «Senza un progetto della Regione non ci sarebbero le condizioni per andare avanti, tradotto significherebbe il licenziamento collettivo dei dipendenti».