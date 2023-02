«Energia, la Regione tutela imprese e famiglie sarde» 

Le dichiarazioni dei sindacati, dice Pili, sono «lontane da quanto sinora manifestato e sottoscritto dalle stesse sigle sindacali nei verbali di agenda industria. Non risponde al vero che questo governo regionale non abbia una visione strategica: essa è stata costruita proprio facendo sintesi delle posizioni portate al tavolo, anche dalle sigle sindacali, insieme a Confindustria e Confapi e ai sindaci dei territori coinvolti nell’ambito del percorso di elaborazione, da parte del governo nazionale, del Dpcm energia, opportunamente impugnato dal presidente della Regione proprio perché distante dalle richieste fatte dallo stesso tavolo di agenda industria».

I sindacati attaccano, l’assessora risponde: la strategia della Regione sul tema energia è «chiara» ed è «indirizzata alla tutela degli interessi delle imprese e delle famiglie sarde».

Dopo il recente affondo delle sigle Cgil, Cisl e Uil («L’energia è ancora un problema per la Sardegna, serve una programmazione»), arrivato all’indomani di un vertice convocato proprio dall’assessorato all’Industria insieme al mondo imprenditoriale e ai principali players energetici, Anita Pili replica alle critiche.

Le parole

Le dichiarazioni dei sindacati, dice Pili, sono «lontane da quanto sinora manifestato e sottoscritto dalle stesse sigle sindacali nei verbali di agenda industria. Non risponde al vero che questo governo regionale non abbia una visione strategica: essa è stata costruita proprio facendo sintesi delle posizioni portate al tavolo, anche dalle sigle sindacali, insieme a Confindustria e Confapi e ai sindaci dei territori coinvolti nell’ambito del percorso di elaborazione, da parte del governo nazionale, del Dpcm energia, opportunamente impugnato dal presidente della Regione proprio perché distante dalle richieste fatte dallo stesso tavolo di agenda industria».

L’elenco

I motivi del braccio di ferro tra Villa Devoto e Palazzo Chigi sono noti: «La mancata intesa tra governo nazionale e regionale, per arrivare all’esclusione di un terzo della popolazione sarda dalla perequazione del gas. È importante ricordare», prosegue l’assessora Pili, «che la situazione ereditata da questa giunta regionale parte proprio dalla mancata traduzione in legge del patto per la Sardegna Renzi-Gentiloni che garantiva, attraverso la metanizzazione dell’isola, condizioni di eguaglianza energetica per le nostre famiglie e le nostre imprese».

Le polemiche sollevate nei giorni scorsi dai sindacati, «lasciano dunque perplessi», conclude, «perché questa giunta regionale ha lavorato nel pieno sostegno del rilancio industriale».

