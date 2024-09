Energia, la presidente cerca il sostegno della maggioranza 

Il passaggio prima in Giunta e poi nell’Assemblea sarda del ddl sulle aree idonee si avvicina, mentre, con oltre cinquantamila firme raccolte, è in dirittura d’arrivo in Consiglio anche la Pratobello 24 contro la speculazione energetica. Su questi temi Alessandra Todde intende compattare la maggioranza, evitare in ogni modo che qualcuno faccia di testa sua, magari condividendo la proposta di iniziativa popolare.

Energia

Questa la ragione principale del vertice convocato per giovedì mattina alle 10.30 (nell’Aula della terza commissione) con i capigruppo e i segretari del Campo largo. Se ce ne fosse bisogno, la presidente della Regione cerca il sostegno di tutti. E non è un caso che la riunione sia fissata poche ore prima delle audizioni in quarta e quinta commissione degli assessori Emanuele Cani (Industria), Rosanna Laconi (Ambiente), Francesco Spanedda (Urbanistica), chiamati a fare il punto sull’attuazione della moratoria e sull’attività della task force impegnata nella definizione delle aree idonee.

Secondo quanto trapela, la governatrice sarebbe molto tranquilla sulla tenuta della coalizione, ciò nonostante non rinuncia a voler ribadire agli alleati una serie di raccomandazioni. Di certo, uno degli elementi di discussione sarà la proposta di Pratobello che, per arginare l’assalto di pale e pannelli fotovoltaici, punta tutto sulla competenza primaria della Sardegna in materia urbanistica e di edilizia. Ovvero, su ciò che metterebbe al riparo la proposta da un eventuale giudizio di illegittimità costituzionale. A questo destino non sembra invece andare incontro la moratoria della Giunta che vieta l’installazione di nuovi impianti per diciotto mesi: il Governo l’ha già impugnata e ha persino chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla sospensiva immediata. Su Pratobello, il centrodestra si è detto disponibile a consentire l’ingresso direttamente in Aula, senza passare per la commissione, con la procedura d’urgenza prevista dal regolamento del Consiglio. Ma per questo serve il sì unanime dei capigruppo, e quelli di centrosinistra e M5S non intendono rinunciare all’iter regolare. Tuttavia, i capigruppo del Campo largo hanno fatto presente che della volontà popolare si deve tener conto. D’altro canto, i consiglieri sanno bene che un segale forte che arriva dai territori non può certo essere ignorato perché, tra i settantamila che hanno sottoscritto Pratobello, c’è anche sicuramente chi ha votato Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Progressisti.

Gli altri temi

Giovedì si parlerà anche di sanità. Non potrebbe essere altrimenti perché il primo provvedimento ad entrare in Consiglio sarà il ddl approvato dalla Giunta e funzionale al commissariamento delle Asl. Da questa legge, inoltre, scaturiranno una trentina di nomine: dei quindici chiamati a coadiuvare il direttore generale dell’assessorato nell’esercizio delle sue funzioni, dei nuovi dirigenti delle otto aziende sanitarie, del Brotzu, delle due aziende ospedalierio-universitarie e dell’Areus. Terzo provvedimento importante dell’autunno è l’annunciata variazione di bilancio da circa mezzo miliardo di euro, e di cui si parlerà giovedì. Su questo punto, l’assessore e vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni ha già avvertito la maggioranza: se non si rispettano i tempi (la variazione è prevista per ottobre) questi 500 milioni rischiano di finire non spesi. Resta il fatto che la variazione non potrà essere discussa e approvata prima del giudizio di parifica della Corte dei Conti previsto tra un mese. In ogni caso i tempi sono molto stretti: proprio quest’urgenza potrebbe spingere i partiti del Campo largo a dare la precedenza alla manovra economica rispetto al ddl sulle aree idonee.

