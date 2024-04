“Energia in periferia”,  in arrivo il sostegno per chi è in difficoltà 

Un aiuto concreto per 700 famiglie del territorio per pagare le bollette e acquistare le bombole del gas. È stato inaugurato ieri al Centro Exmè il progetto “Energia in Periferia”, che prevede iniziative per supportare i cittadini in condizioni di povertà energetica, ossia la difficoltà a far fronte alle spese dei servizi energetici, in continuo aumento per l’inflazione e i conflitti internazionali.

Il progetto, che la fondazione Banco dell’Energia ed Edison portano avanti in tutta Italia, sbarca in Sardegna grazie alla collaborazione con Domus de Luna. La onlus cagliaritana individuerà i beneficiari e provvederà al loro sostegno grazie ai fondi messi a disposizione da Edison e il Banco. Sono previste anche iniziative di educazione al risparmio energetico, di cui si occuperanno i Tutor per l’Energia Domestica (TED), per aiutare le famiglie a ridurre gli sprechi e ad acquistare elettrodomestici ad alta efficienza.

Se a livello nazionale la percentuale di popolazione sotto le soglie di povertà energetica si attesta al 7,7%, sull’Isola il dato è più allarmante. L’11,8% dei cittadini si trova economicamente in difficoltà nell’accedere a un servizio primario come la fornitura di energia e gas. «La speranza è di ampliare il più possibile il numero di persone da aiutare», chiarisce Laura Colombo, segretaria generale del Banco dell’Energia. «Più partner si trovano e più persone e territori è possibile supportare». Anche Emanuela Gatteschi, amministratrice delegata di Gaxa Gruppo Edison, conferma la volontà di dare un contributo reale: «Non siamo sul territorio per un intervento fugace, vogliamo crescere insieme alla Sardegna».

Già dall’anno scorso Domus de Luna fornisce assistenza in campo energetico alle sempre più numerose famiglie bisognose. Dal 2023 sono state più di 2000 le bombole distribuite attraverso il progetto TiAbbraccio, che supporta circa 2500 famiglie. «È l’unico intervento che spero chiuda al più presto», spiega Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna. «A oggi necessitano dei servizi di TiAbbraccio persone provenienti da 52 comuni diversi». Numeri che testimoniano la gravità della situazione. «Ci auguriamo che la nuova Giunta dia risposte strutturali, non possono essere solo i privati a farsi carico di certe problematiche», continua Bressanello. «Ci sono le risorse per moltiplicare i lavori socialmente utili ma non vengono spese, le persone devono avere la possibilità di provvedere alle proprie famiglie senza dover chiedere aiuto». E chiude con un auspicio: «Che l’anno prossimo si parli soltanto di educazione al risparmio energetico e non più di misure emergenziali».

