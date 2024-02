Energia, in città arriva il metano biologico 

Un nuovo impianto sperimentale che converte l'anidride carbonica in metano, attraverso un processo che permette di conservare l'energia. L’innovativo sistema è stato realizzato nella sede cagliaritana di Sardegna Ricerche, dagli “Archimede Pitagorici” della Res Italia (Reliable Environmental Solutions) di Ravenna.

L'impianto è costituito da un reattore dove crescono dei ceppi batterici specializzati che si nutrono di anidride carbonica e idrogeno (prodotto dall'idrolisi dell'acqua). Attraverso il processo si può passare da un surplus di energia solare, non immagazzinabile a lungo termine in batterie, a metano, risorsa energetica tipicamente stoccabile e conservabile senza complicazioni enormi. «Il processo di metanazione biologica è noto da tempo, ma certamente è unico nel suo genere l'impianto che abbiamo realizzato in collaborazione con Sardegna Ricerche, dove è attivo un progetto di circolarità energetica ben integrato con altri impianti che avevamo installato negli anni passati», spiega il ceo di Res Italia, Davide Bersani. Le applicazioni, spiegano gli inventori, sono innumerevoli e soprattutto green: basti pensare che il sistema utilizza un inquinante come l'anidride carbonica per produrre energia rinnovabile.

