Energia, in Aula contro l’invasione 

Quattordici progetti di agrivoltaico nel comune di Guspini per un totale di 1.200 ettari di terreno. E poi la minaccia incombente di pale e pannelli fotovoltaici da collegare alla mega centrale che dovrebbe sorgere nell’area dell’ex stazione. Di questo si parlerà martedì durante il Consiglio comunale convocato per le 18. «Siamo davanti a un’aggressione di stampo coloniale e speculativa che non ha precedenti per gli effetti sulla distruzione del territorio e di un intero comparto economico – attacca il sindaco Giuseppe De Fanti –: intere aziende verranno invase da pannelli fotovoltaici, cavidotti, recinzioni e campi con container pieni di batterie, creando impianti industriali di grande potenza che nulla hanno a che vedere con le esigenze delle aziende agricole. Alcuni di questi pseudo imprenditori si atteggiavano a custodi dell’ambiente ma ora per pura avidità sono disposti a vederlo distrutto». L’ultimo progetto proposto per Neapolis, area destinata a entrare nel parco regionale delle zone umide del Golfo di Oristano, suscita preoccupazione: «Dubito che altrove in Italia si accetterebbero simili scempi perché il paesaggio ha un valore economico adeguatamente pesato», conclude il sindaco de Fanti.

Mobilitazione

«Le lobby della speculazione energetica hanno escogitato prima le finte serre fotovoltaiche rivelatesi truffaldine. Ora promuovono l’agrivoltaico, che con l’agricoltura non ha ugualmente nulla a che vedere», sottolinea Francesco Marras del comitato “No Megacentrale”. Luisa Mancosu, altra voce del comitato, aggiunge: «Stando a quanto abbiamo appreso, i procacciatori di terreni per le multinazionali, che sarebbero persone del posto, avrebbero fatto anche false promesse di posti di lavoro e benefici per la comunità». Il presidente dell’Armentizia Moderna, Roberto Tuveri, portavoce di tutti gli allevatori guspinesi, pone l’accento sul rischio ambientale: «Tutti questi progetti a noi utenti non portano nulla, ma porteranno solo rifiuti speciali da smaltire tra dieci o vent’anni». Preoccupazione condivisa da Alessio Pilloni e Simona Cogoni del gruppo di minoranza Impàri: «La questione dello smaltimento dei materiali è fondamentale».

Il paese

Il consigliere Filippo Usai chiede la mobilitazione della comunità: «Sarà una delle tante iniziative di protesta contro l’assalto al territorio senza nessun tornaconto per il paese e i per noi guspinesi». Simona Cogoni: «Il problema non è il singolo proprietario terriero che vende, ma il sistema che lo permette, soprattutto perché le decisioni odierne possono compromettere le future attività. Quali vantaggi per la comunità sarda se il costo dell’energia rimane elevato?». Critico anche Maurizio Mele, del neonato gruppo Riformatori: «Di fatto si tratta di una nuova forma di colonialismo che compromette l’equilibrio territoriale composto da appezzamenti a vocazione agricola e resti archeologici importanti a favore di attività industriali travestite da ecologismo».

RIPRODUZIONE RISERVATA