Energia, il piano contro la speculazione 

Energia pulita e a basso costo. Auto-prodotta da cittadini, enti pubblici, piccole e medie imprese con l’obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri. È il concetto su cui si fondano le comunità energetiche, strumenti individuati per l’abbattimento dei combustibili fossili che in Sardegna potrebbero tornare utilissime nella lotta contro le speculazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’idea

A questa opportunità guardano Dolianova e Donori. I due comuni del Parteolla hanno avviato l’iter per la creazione delle proprie comunità sfruttando il finanziamento previsto dalla legge regionale approvata a fine 2023. Una svolta che arriva in un momento delicato per il territorio su cui si concentrano gli appetiti delle società energetiche con il progetto di un parco eolico da 78 Mw di potenza da realizzare a Sedda Perdonau, tra le montagne di Dolianova, Serdiana, Sant’Andrea Frius e San Nicolò Gerrei. Al progetto, attualmente al vaglio del Ministero dell’Ambiente, ha già detto “no” il Consiglio comunale di Dolianova. Stessa posizione da parte di Donori nel cui territorio dovrebbe passare il cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la centrale di accumulo di Nuraminis-Samatzai. «Le comunità energetiche possono davvero caratterizzare il percorso verso la transizione energetica non solo nel Parteolla ma in tutta la Sardegna – dice il sindaco di Dolianova Ivan Piras – abbiamo già avviato un confronto con i cittadini, un nuovo incontro lo faremo una volta completato il progetto preliminare».

Gli investimenti

In una fase più avanzata è invece l’iter a Donori che ha già approvato lo studio di fattibilità: «Crediamo fermamente in questo progetto – dice il sindaco Maurizio Meloni – noi che abbiamo ricevuto in eredità questo bellissimo territorio abbiamo il dovere di custodirlo e difenderlo da qualsiasi speculazione per poterlo restituire, nelle migliori condizioni possibili, ai nostri figli». Un’idea che presuppone un percorso chiaro e condiviso da tutti: produttori di energia e semplici consumatori: «Si parla di energia pulita e soprattutto di un impatto ambientale decisamente più contenuto – aggiunge Ivan Piras –: gli impianti verrebbero installati sui tetti di case, capannoni ed edifici di varia natura. Vogliamo fare un forte investimento su questa iniziativa». In Sardegna sono due i paesi con comunità energetiche operative: Villanovaforru e Ussaramanna con 100 soci e impianti costati circa 100mila euro che garantiscono forti risparmi in bolletta anche a chi l’energia non la produce.

