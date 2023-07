Energia: il palazzo comunale diventa green 

Sono iniziati i lavori di riqualificazione energetica del condominio di via Cornalias 66. L'intervento è stato realizzato nell'ambito del Programma regionale di sviluppo delle politiche per le aree urbane – Investimento Territoriale Integrato – Cagliari Is Mirrionis” tra quelli tendenti al miglioramento della qualità degli spazi di vita nel quartiere, caratterizzato da grave disagio sociale e abitativo.

«La scelta dell'Amministrazione comunale», si legge in una nota, «è stata quella di attivare tutte le sinergie necessarie per l'utilizzo, con la massima efficacia, dei finanziamenti europei nell'area urbana di Cagliari. Per il perseguimento degli obiettivi stabiliti con il protocollo d’intesa stipulato nel giugno del 2015 con la Regione Sardegna. Oltre agli interventi strutturali», prosegue il comunicato, «sono state pianificate azioni di supporto e accompagnamento all’inclusione dei residenti nel quartiere con l’obiettivo di creare un contesto di coesione sociale ed accrescere la qualità del capitale sociale, attraverso la responsabilizzazione dei cittadini. Le azioni individuate dall'Iti promuovono, supportano e guidano la crescita della responsabilità civica. La sfida dell'Iti è che cittadini esclusi, riconoscendo loro il potenziale di co-partecipazione alle decisioni, diventino gli attori del cambiamento e non siano semplici beneficiari di un intervento pubblico».

