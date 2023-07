Energia, i prezzi restano elevati 

Il prezzo dell’energia in Sardegna continua a essere elevato: +68,2% rispetto al costo pre-conflitto (2021). Nonostante a livello nazionale i valori all’importazione si stiano attenuando, al contrario la dirompente azione del caro energia, anche nell’Isola, pare non avere fine. Nella seconda metà del 2022, l’escalation dei prezzi di elettricità e gas provocò un’impennata dei costi che toccò +147,1% rispetto al 2021. Lo dimostra il dossier sui “Prezzi dell’energia: dall’import alla distribuzione” dell’Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna, che ha analizzato i costi dell’energia per imprese e famiglie su fonte Istat.

Lo squilibrio

«C’è un paradosso nel Paese: il differente andamento tra prezzi import di energia e costi di elettricità e gas per famiglie e imprese», commentano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato sarda, «anche in questa fase di discesa nell’import, nell’Isola le imprese pagano il 68,2% in più rispetto alla media del 2021. È una situazione che il Governo deve modificare. Al contrario, stiamo meglio degli altri», continuano Lai e Serra, «considerata la media del +81.9% e soprattutto il nostro differenziale è il terzo più basso dopo quello della Basilicata +53,7% e del Veneto +65,3%. I peggiori: la Provincia di Bolzano a +123,8% e Trento con +121,3%».

I valori nell’Isola

Tra le province sarde c’è Olbia-Tempio con +65,1%, Cagliari con +61,1% e Sassari con +59,7%, e le altre non sono state registrate. Per gli artigiani sardi, quello che penalizza maggiormente il “sistema Paese” è il confronto con i nostri competitor europei, dove il differenziale si ferma a +43,4%”.

Fatture in calo

Secondo Confartigianato, si sta delineando un’attenuazione del peso della bolletta energetica nel primo trimestre. A marzo 2023, in Italia, i prezzi delle importazioni di energia scendono del 25,2% su base annua, in linea con la media Eurozona (-25,3%). Un’uniformità che si perde sul fronte dei costi di elettricità e gas per famiglie e imprese e porta a una maggiore inflazione energetica per l’economia italiana. Ad aprile i prezzi dell’energia degli ultimi dodici mesi sono del 62,1% superiori alla media del 2021, un divario di oltre venti punti superiore al +40,4% della media Eurozona.

