«Energia green dalla diga sul Tirso, sì alla transizione, no ai pirati» 

Lo ripetono come un mantra: sì alle rinnovabili, no secco alla speculazione e all’invasione del territorio. Ma i sindaci dell’Oristanese vanno oltre e rilanciano una strada che, almeno da queste parti, potrebbe essere risolutiva: la diga Eleonora. Già, quello sbarramento artificiale sul Tirso, sfruttato appieno, potrebbe garantire la quota di energia idroelettrica necessaria al territorio. La nuova sfida sulla via della transizione è stata lanciata ieri mattina durante la riunione dei sindaci, convocata dal primo cittadino del capoluogo Massimiliano Sanna.

Fronte comune

Una ventina di fasce tricolore si sono ritrovate nella sala convegni del Seminario per un confronto sulla strategia migliore da mettere in campo per contrastare «progetti che mettono a rischio il futuro della nostra terra e dei nostri figli». Il sindaco Sanna ha ribadito la ferma volontà di tutelare il proprio territorio che non si limita «ai confini della città capoluogo ma comprende l’intera provincia e tutta l’Isola». Un fronte comune per individuare le aree idonee e quelle non idonee, nonostante i tempi strettissimi previsti dalla Regione, le difficoltà degli uffici tecnici a dare subito risposte certe e il timore che, in assenza di indicazioni, le decisioni possano essere calate dall’alto.

La novità

Nel mare magnum delle rinnovabili, l’Oristanese gioca una carta che potrebbe incidere parecchio nella stima del fabbisogno energetico. «La Diga Eleonora rappresenta una potenzialità enorme – ha fatto notare Danilo Cossu, sindaco di Ula Tirso – finora è stata sotto utilizzata ma non si può ignorare. Nel calcolo della capacità produttiva dovrebbe essere conteggiata anche la quota di energia già prodotta dalla diga e soprattutto bisogna capire quanto può produrre se sfruttata appieno». Tutti gli amministratori chiedono che si tenga conto dei sacrifici già compiuti dai vari territori «servono progetti in armonia con il nostro ambiente -ha ribadito la sindaca di Arborea, Manuela Pintus – L’energia idroelettrica è stata citata anche dalla presidente Todde come fonte rinnovabile, quindi è necessario capire quali effettive possibilità possono esserci. Tanto più che nessun impianto deve mettere a rischio le produzioni agricole e alimentari». Da Tramatza, Sebastiana Moro ha rimarcato la necessità di conoscere il fabbisogno presente e futuro «abbiamo bisogno di energia e serve che sia a basso costo per le nostre aziende».

Aree agricole

Terreni fertili o meno, tutti finiscono nel mirino dei colossi dell’energia. Gli uffici comunali ricevono costantemente proposte di progetti e come ha rimarcato l’assessore all’Agricoltura di Milis, Nino Manca serve prudenza. «Noi ci siamo ritrovati con progetti realizzati senza il nostro benestare, il 20 per cento del nostro territorio è già sacrificato». La sindaca di Bonarcado Annalisa Mele ha sollevato anche un altro problema: «Non ci sono impianti per lo stoccaggio, non si sa che fine farà l’energia prodotta». Tra gli innumerevoli dubbi, una certezza: lotta a oltranza per difendere il territorio, pronti anche a manifestare a Roma «il governo deve valutare i sacrifici che la nostra Isola ha già affrontato con servitù di ogni tipo: militari, industriali, culturali, dei trasporti» ha concluso Pierpaolo Pisu, sindaco di Tadasuni.

