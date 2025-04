Energia elettrica, truffe telefoniche in aumento: è allarme 

Le truffe telefoniche – o quelle su whatsApp e su sms – aumentano esponenzialmente ed è sempre più difficile smascherarle. Per questo gli avvertimenti diretti delle banche e delle società elettriche ai loro clienti si moltiplicano. L’ultimo avvertimento, in ordine di tempo, è dell’Enel che nel 2024 ha ricevuto 9mila segnalazioni di raggiri. Nelle scorse settimane l’azienda ha inviato un messaggio (vero) ai propri clienti per sensibilizzarli contro le truffe telefoniche.

Le chiamate fraudolente da numeri falsificati (tecnicamente si chiama “spoofing”) arrivano spesso da parte di persone che si spacciano per aziende conosciute sfruttando il loro nome. Una condotta ingannevole che danneggia non solo i clienti ma anche le aziende più serie e affidabili. Nel 97% dei casi, le chiamate fraudolente provengono da numeri generati ad hoc, inesistenti e non richiamabili. Enel auspica, quindi, che, con la collaborazione di tutte le autorità competenti, «si possa arrivare a uno stop del fenomeno agendo direttamente all’origine del problema, attraverso l’adozione di misure e provvedimenti già possibili che blocchino le chiamate provenienti da numeri falsificati».

