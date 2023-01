«Energia e voli, ora serve un fronte comune» 

Una società elettrica sarda che incameri royalties provenienti da chi investe nelle rinnovabili (dove realizzare gli impianti lo dovremmo decidere noi) che gestisca gli stock e provveda ad abbattere i costi per imprese e famiglie – è l’idea lanciata dal governatore, e il capogruppo della Lega Michele Ennas sottolinea: «Qualsiasi proposta verso una maggiore autonomia dell’Isola anche in questo campo, che porti più diritti e benefici per i sardi, è assolutamente da esplorare. Qui comunque parliamo di rapporti tra Stato e Regione: è giunto il momento di fare scelte precise e di portarle avanti, per troppi anni si è assistito a cambi di rotta che hanno penalizzato il tessuto produttivo sardo e in generale la Sardegna che in tutto e per tutto deve essere considerata alla stregua delle altre regioni».

Tutti d’accordo: sui temi di energia e continuità territoriale si giocano il presente e il futuro della Sardegna. E le parole del presidente della Regione Christian Solinas – nell’intervista dell’ultimo dell’anno su L’Unione Sarda – aprono un dibattito sulle strade da percorrere. Certo è – auspicano consiglieri, imprenditori e sindacati – che adesso è più che mai urgente sedersi tutti insieme intorno a un tavolo e trovare un’unità di intenti.

In maggioranza

Una società elettrica sarda che incameri royalties provenienti da chi investe nelle rinnovabili (dove realizzare gli impianti lo dovremmo decidere noi) che gestisca gli stock e provveda ad abbattere i costi per imprese e famiglie – è l’idea lanciata dal governatore, e il capogruppo della Lega Michele Ennas sottolinea: «Qualsiasi proposta verso una maggiore autonomia dell’Isola anche in questo campo, che porti più diritti e benefici per i sardi, è assolutamente da esplorare. Qui comunque parliamo di rapporti tra Stato e Regione: è giunto il momento di fare scelte precise e di portarle avanti, per troppi anni si è assistito a cambi di rotta che hanno penalizzato il tessuto produttivo sardo e in generale la Sardegna che in tutto e per tutto deve essere considerata alla stregua delle altre regioni».

Franco Mula, capogruppo del Psd’Az, avverte che «fantasticare è bello, ma adesso serve un’approfondita e seria analisi sul ruolo che la Sardegna deve avere, soprattutto riguardo alle rinnovabili. Sediamoci e discutiamo, troviamo una sintesi e da lì partiamo».

Le imprese

Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato, dice: «Ragioniamo tutti assieme, la transizione verso le energie rinnovabili e le tecnologie a basse emissioni di carbonio è una delle scelte decisive che dobbiamo fare. Noi abbiamo proposto, tra le altre cose, di incrementare l’efficientamento energetico aziendale, cioè il sostegno (un’agevolazione in conto capitale) alle imprese per l’istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per intervenire sull’abbattimento dei consumi e dei costi, insomma, promuovere in ogni modo autoproduzione e autoconsumo».

Il sindacato

Critico Francesco Garau della Cgil: «Una società elettrica sarda? È la prima volta che ne sentiamo parlare, ci piacerebbe che il presidente Solinas condividesse questo progetto con i sindacati, che chiarisse meglio l’assetto giuridico, cosa intende con “compensazioni”, da cosa derivano e di che entità sono. Ancora una volta le promesse da parte del governatore di una nuova stagione di relazioni con i sindacati, vengono disattese».

L’opposizione

Interviene, con una nota sul filo dell’ironia, il consigliere del Pd Roberto Deriu: «Ho letto l’intervista del futuro Solinas. Se la leggesse l’attuale Solinas si sentirebbe toccato e dovrebbe ammettere più di un fallimento. Il Solinas del presente ha riformato la testa della Regione, gli enti locali, la sanità,quello del futuro dice che non funzionano per colpa di Bassanini. Poi parla della pandemia, che è stata affrontata con le opposizioni che scrivevano le regole dell’emergenza e davano il via libera alle finanziarie in pochi minuti, mentre il centrodestra era sotto shock. In effetti un Solinas è stato insufficiente, ce ne serve un altro».

Dice il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «Il presidente si è cimentato in un racconto di fantasia: niente di quello che ha promesso verrà fatto, esattamente come accaduto con gli annunci fatti negli anni scorsi. Una nuova “società elettrica sarda”? Un’altra soluzione ambiziosa destinata a fare il paio con la sciagurata idea della flotta aerea sarda strombazzata a inizio legislatura». E «sulla continuità territoriale, il suo più grande fallimento politico, il governatore utilizza il suo cavallo di battaglia: dare la colpa agli altri, in questo caso alla commissione europea. È una vergogna che dopo il caos creato in questi anni non se ne assuma la responsabilità e non cerchi di recuperare, magari partendo dalle buone idee di università e categorie produttive. Perseverare nell’errore isolerà ancora di più l’isola».

La continuità

Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil, sottolinea che «i costi della continuità territoriale aerea devono essere a carico della fiscalità generale e non dei cittadini sardi. Quanto accaduto dopo l’apertura delle buste il 27 dicembre ci pone davanti a un bivio: non è pensabile che una compagnia come Ita, al 100% del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, abbia deciso di non partecipare alla gara per Alghero. Perché la Regione, insieme a Camere di commercio, Province e Comuni maggiormente interessati, non entrano nel capitale azionario di Ita? In modo da poter incidere nelle scelte sui collegamenti con i tre scali sardi? È inutile che le istituzioni regionali si lamentino senza neppure tentare di entrare nel capitale sociale della compagnia, fosse solo come strumento di pressione per aver maggiore potere contrattuale con il governo nazionale, affinché si faccia totalmente carico del diritto alla mobilità da e per la Sardegna così come avviene nel resto d’Europa».

