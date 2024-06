Energia e speculazioni, guerra fredda col Governo 

Al corteo di giovedì i comitati contro la speculazione energetica l’avevano detto: la governatrice deve prendere consapevolezza del suo ruolo di presidente dei sardi perché tra Sardegna e Stato ci sono antichi conflitti e lei deve scegliere da che parte stare. Alessandra Todde deve sicuramente dire che la bozza di decreto sulle aree idonee è irricevibile. Si sa per certo che la presidente è furibonda per come sono andate le cose. Al tavolo di dieci giorni fa con Pichetto Fratin era sembrato che il ministro dell’Ambiente avesse condiviso le osservazioni della Regione. Poi, in tutta risposta, è spuntata la bozza del decreto che fa salvi tutti i procedimenti per impianti eolici e fotovoltaici presentati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. E negli ultimi due giorni qualcuno ha parlato di «una presa in giro» in piena regola. Ma, né la presidente della Regione, né gli assessori competenti, hanno voluto assumere alcuna posizione o atto ufficiale di protesta. Viene fatto solo trapelare che la Sardegna non si farà calpestare per nessun motivo. Da questo si può capire che, stando così le cose, non verrà data alcuna intesa sul decreto.

Todde lo dirà probabilmente domani al vertice di maggioranza che ha deciso di convocare con tutti i capigruppo del Campo largo. La questione è delicatissima e la presidente cerca una compattezza senza sbavature. Addirittura sarebbe disposta a interloquire anche con i presidenti dei gruppi di minoranza con l’obiettivo di rendere ancora più forte la posizione della Sardegna.

Nuova priorità

Il punto di caduta di questa strategia ritorna ad essere il disegno di legge approvato dalla Giunta il 30 aprile e che prevede il divieto di realizzare nuovi impianti da energia rinnovabile nei prossimi diciotto mesi. E obiettivo del vertice con i capigruppo è proprio quello di velocizzare l’iter. Il testo è appena approdato nelle commissioni quarta e quinta del Consiglio regionale, dove sono stati già ascoltati gli assessori competenti, mentre la prossima seduta è stata fissata per il 6 per le audizioni di tutti i portatori d’interesse: il Coordinamento dei Comitati contro la speculazione energetica, l’Anci, Italia solare, l’Associazione italiana rivolta ecosostenibile, il Gruppo di Intervento Giuridico, Italia nostra Sardegna, Lipu, Isde (International society of doctors for environment), Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia, i consorzi industriali, la Rete professioni tecniche e il Comitato scientifico per l’Insularità.

Dopo l’incontro col ministro, quando sembrava che tutto potesse andare per il meglio, sul provvedimento della Giunta si era registrata una frenata di fatto. Oggi il ddl ritorna ad essere prioritario. E già domani potrebbero essere presentati degli emendamenti con l’obiettivo di bloccare anche le pratiche in itinere, e non solo le nuove realizzazioni di impianti. Quindi, la linea è quella di mettere in ogni caso e in ogni modo i bastoni tra le ruote al decreto del Governo che non ha recepito le modifiche suggerite.

Procedura d’urgenza

Per accelerare l’iter i capigruppo potrebbero anche decidere di ricorrere all’articolo 102 del regolamento del Consiglio, quindi all’ingresso del testo in Aula senza passare per il via libera dei parlamentini. Ma per questa procedura serve che anche i presidenti dei gruppi di minoranza siano d’accordo. Ecco perché la presidente della Regione, già domani o dopo, potrebbe cercare un confronto con il centrodestra e con FdI, in particolare. Inutile dire che è nell’interesse di Todde coinvolgere i parlamentari sardi, soprattutto quelli di centrodestra che potrebbero avere in qualche modo voce in capitolo nelle decisioni del governo nazionale. Se poi non si troverà sintesi, e il Governo non verrà incontro alle richieste legittime della Sardegna, allora lo scontro sarà inevitabile. (ro. mu.)

