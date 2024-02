Energia e luci, bufera sulla maxi gara 

L’accordo per la gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, termici e di condizionamento spacca il Consiglio comunale di Serramanna.

Le richieste

Da una parte la maggioranza che l’ha definito «l’appalto più grande e importante della storia del Comune», dall’altra l’opposizione con il gruppo Più Serramanna che critica l’accordo ventennale «per l’eccessiva durata». In mezzo la ridda di richieste di interventi piovuta sull’amministrazione nel momento in cui sulla pagina social del Comune è apparso l’annuncio del servizio. «Da qualche giorno è operativo con le sue squadre il nuovo gestore degli impianti di illuminazione pubblica, e non solo». Poche parole per dare il via alle tante richieste di intervento: da via Grecia («Lampioni che vanno sistemati, siamo praticamente al buio»), a via Rosselli, passando per via Lombardia, via Garibaldi («Siamo senza illuminazione da 2 anni») e via Di Vittorio («Abbiamo un lampione ed è spento»). C’è anche chi chiede su chi peserà «il cambio completo delle lampade a led».

I dettagli

Moralvia Montis, vice sindaca e assessora dei lavori pubblici, spiega l’accordo di partenariato con la società Engie Servizi spa. «Il costo dell’appalto è di circa 12 milioni di euro per 20 anni, compresi circa 3 milioni euro di investimenti su illuminazione pubblica, climatizzazione di edifici pubblici e servizio idrico. Tutto finanziato con risorse comunali, che sono pari al costo storico di gestione del servizio, dei consumi elettrici e della sua manutenzione – spiega Montis –. La società Engie gestirà l’illuminazione, gli impianti di sollevamento dell’acquedotto e contatori, le manutenzioni, il pronto intervento e gli ascensori, i gruppi elettrogeni delle pompe dei sottopassi ferroviari, appena verranno consegnati, e gli impianti di energia fotovoltaica».

Contro

Critica la minoranza. «Avevo evidenziato che tutta l’Europa sta vivendo una grande transizione energetica con un futuro sull’energia tutto da scrivere: con tariffe ancora non definite e fluttuanti. Vincolarsi oggi in un appalto di 20 anni con prezzi e tariffe di energia, servizi, a mio avviso è stato avventato, rischioso ed economicamente forse poco vantaggioso. Infatti il precedente sindaco si era ben guardato da approvare l’accordo e persino dal portarlo in Aula», dice Carlo Pahler (Serrramma Futura). Riserve anche da parte del gruppo Più Serramanna. «Concordiamo sulla gestione delle manutenzioni con un global service, era anche nel nostro programma. Siamo critici per la durata del contratto. Si è sindaci pro tempore, non si possono fare scelte che impegnano il Comune per un tempo così lungo. Avremmo condiviso un contratto con più tutele per l’amministrazione e un tempo massimo di 10 anni. La scelta andava ponderata meglio, si tratta di un impegno di circa 600 mila euro annuì».

