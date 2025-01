«Energia e infrastrutture per i nuovi investitori della Portovesme srl» 

«Energia e infrastrutture sono fondamentali per il rilancio economico e produttivo della Portovesme srl anche ora che si valuta l’arrivo di un nuovo investitore». La Rsu dell’azienda che in queste prime giornate dell’anno nuovo vede centinaia di lavoratori in ginocchio e in attesa di risposte, non ha dubbi: bisogna ripartire da alcuni punti fermi per trovare il modo di mantenere in vita l’intero polo industriale sulcitano.

Le necessità

La riduzione dei costi energetici, per anni, è stata richiesta nelle sedi governative e urlata nelle piazze, ma è stata sempre disattesa. Oggi potrebbe rappresentare l’ostacolo per un eventuale passaggio ad altra società dell’impianto di Portovesme visto che Glencore ha detto chiaramente che le linee zinco e piombo non ripartiranno. Nel documento diffuso ieri viene stilata una triste cronologia: le produzioni storiche ormai perse, la chiusura della linea piombo datata 2023, e la fermata della linea zinco dei giorni scorsi. L’accusa per Glencore è di aver rotto il patto con le parti sindacali e il territorio, un patto che prevedeva il proseguo della linea zinco sino alla definizione dello studio di fattibilità per il litio. Un tema importante, secondo il documento ma, per stessa ammissione della Glencore, non imminente, poiché l’approvazione sulla fattibilità del progetto non verrà data prima del mese di gennaio 2027. «Tutta l’attenzione straordinaria che il Governo, la Regione e tutti gli Enti locali stanno dedicando alla vertenza, deve portare a atti concreti», scrivono, rilevando la mancanza di proposte immediate per il futuro anche dopo la visita dei ministri del 27 dicembre scorso. Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, in due occasioni ha avanzato le ipotesi di nazionalizzazione della produzione o la cessione dell’impianto a un’altra società, ma per la Rsu per entrambe le due ipotesi occorre garantire la riduzione dei costi dell’energia. Nessuno ha dubbi sul fatto le produzioni in stallo siano strategiche ma, oltre che per il costo dell’energia, è alta la preoccupazione per gli impianti ormai fermi e sui tempi per la loro eventuale ripartenza: «Qualsiasi decisione – sottolineano con fermezza – deve passare dagli impianti in marcia». Con la stessa decisione chiedono la continuità dell’impianto Waelz e che s’investa nell’area portuale per renderla competitiva, partendo dall’escavo del porto.

I sindacati

Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale, aggiunge: «Su Portovesme è necessario ragionare sempre più in un’ottica di sito industriale e non su una singola vertenza. Appare paradossale che ci sia un’azienda compartecipata dallo Stato attraverso Invitalia, che porta in dote un accordo bilaterale con l’Enel (anch'essa in parte pubblica) sul costo dell'energia che non utilizza, e una società a fianco che chiude la linea zinco per i costi dell'energia. Il Governo deve mettere in correlazione le vertenze». Anche Patrizio Cancedda della Rsu, sottolinea che «che la fermata degli impianti, e in particolare la linea elettrolitica, è sempre legata agli alti costi energetici. Sono passati 3 anni e niente si è mosso per quanto riguarda nuovi progetti sulla produzione energetica». Enzo Lai, segretario della Femca Cisl del Sulcis, analizza: «Il 2025 è iniziato con gli stessi problemi degli anni precedenti ancora una volta siamo in ballo sul discorso energetico, con i prezzi troppo alti che costringono gli stabilimenti a fermarsi, e il gas che ancora non arriva. Ci aspettiamo che il Governo e Regione prendano in mano la situazione per rilanciare il polo industriale».

