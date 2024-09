Energia e allagamenti, discussione in Consiglio 

Temi di grandissima attualità e di fondamentale importanza per i territori all’attenzione del prossimo Consiglio comunale. Gli atti di indirizzo per l’individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti di energia eolica, fotovoltaica e agrivoltaica in riferimento ad una recente delibera della Giunta comunale e una mozione, presentata dai consiglieri comunali Murtas, Manca, Espis, Floris, Marongiu, Sanna e Marcias per protestare e sensibilizzare sull’infrastruttura elettrica Tyrrhenian link sono due fra gli argomenti più importanti previsti nella seduta del Consiglio comunale in programma lunedì alle 17.30. Gli stessi consiglieri hanno presentato un’altra interpellanza sulla prevenzione degli allagamenti e la pulizia delle caditoie stradali.

All’attenzione dell’assemblea civica anche l’adozione del piano particolareggiato in adeguamento al piano paesaggistico regionale e al piano di assetto idrogeologico. Di rilievo inoltre gli argomenti di natura finanziaria come l’approvazione del bilancio consolidato 2023 e l’applicazione dell’avanzo vincolato; in agenda infine questioni di carattere sociale come l’approvazione dell’accordo per l’utilizzo dell’albo dei soggetti accreditati a fornire il servizio di assistenza domiciliare nel distretto Ales – Terralba. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA