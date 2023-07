Energia dalle onde, a Capo Galera un dispositivo galleggiante 

Produrre elettricità e acqua dissalata sfruttando la forza del moto ondoso adesso si può e ci sta provando il Parco di Porto Conte che ha appena installato in mare il primo sistema innovativo denominato Wepa (Water Energy Point Absorber) sviluppato dalla società Wave for Energy. Entra così nel vivo il progetto “Waves4Water” per migliorare il sistema di approvvigionamento energetico e idrico all’interno dell’area naturalistica. Il dispositivo galleggiante si trova a Capo Galera, poco fuori dal perimetro dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. È un ibrido che combina un sistema fotovoltaico con un micro-eolico in grado di fornire energia per la desalinizzazione a osmosi inversa.

Un apparecchio che potrebbe, in futuro, affrontare le sfide di approvvigionamento di acqua e energia in comunità remote, contesti insulari o in ambienti particolarmente delicati, senza essere impattante sul paesaggio e sull’ambiente marino. Da sola, la boa, sarebbe in grado di produrre dai 3 ai 5 Kw, il tanto di alimentare un appartamento. Ma sarà possibile aggiungerne altre. Si potrà così dimostrare che un piccolo impianto può servire alle esigenze di auto-produzione di energia per alimentare un punto di ristoro, un centro informazioni turistiche o per la mobilità sostenibile dell’area sottoposta a tutela. «Una giornata importante per il Parco e per la nostra Area marina protetta che completa un’importante sperimentazione sulle reali potenzialità di questa tecnologia utile, non solo per la produzione di energia dal mare, ma anche per la dissalazione, nel massimo rispetto dell'ambiente», commenta il presidente dell'Azienda speciale Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca.

