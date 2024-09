«Energia dai reflui, impianto troppo vicino» 

Non solo pale eoliche, nel Parteolla si apre un altro fronte sul versante della tutela dell’ambiente. Al centro delle contestazioni c’è questa volta il mega impianto per il trattamento dei fanghi da depurazione per il quale il Comune di Serdiana ha ottenuto un finanziamento di 8,6 milioni di euro dal Pnrr. A guidare la protesta il gruppo di opposizione “Per creare futuro” di Donori dove ieri si è tenuto un Consiglio comunale straordinario. Nel mirino della minoranza il sito individuato per la realizzazione dell’impianto per il quale la Regione ha chiesto la verifica di impatto ambientale alla conferenza di servizi.

La polemica

«L’area si trova a Su Sparau, in territorio di Serdiana ma a ridosso del confine con Donori - rimarca il capogruppo di minoranza Salvatorangelo Piredda - siamo preoccupati per le possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla qualità della vita dei donoresi». In Consiglio Piredda ha sottolineato il rischio che il paese venga investito dai miasmi prodotti dall’impianto: «In origine era stata individuata la zona industriale di Su Pauleddu vicina al centro abitato di Serdiana poi si è individuato il nuovo sito a circa 2,5 chilometri dal paese. Non è la prima volta che capita. Lo stesso è avvenuto con la discarica di Ecoserdiana che per anni ha creato disagi alla comunità».

I problemi

Non solo cattivi odori, nel mirino dell’opposizione anche gli scarti della lavorazione dei fanghi da utilizzare come fertilizzanti per l’agricoltura. «In altre parti d’Italia si sono accertati sversamenti in terreni agricoli con livelli oltre soglia di sostanze cancerogene - prosegue Piredda - chiediamo per questo uno studio approfondito e indipendente sull’impatto ambientale e l’apertura di un confronto con il Comune di Serdiana. Se il progetto dovesse andare avanti, chiederemo compensazioni economiche per la comunità di Donori».

Il sindaco

Nel segno della prudenza la replica del sindaco di Donori Maurizio Meloni: «Abbiamo tutti a cuore l’ambiente ma, in questo caso, non ci sono elementi sufficienti per valutare i rischi: se la minoranza ha informazioni più dettagliate presenti i documenti e li valuteremo. Il sito individuato, in ogni caso, è lontano dal nostro paese tanto che non siamo tra gli enti invitati alla conferenza dei servizi. Il progetto è stato approvato dal Pnrr, allo stato attuale la nostra sarebbe un’intromissione nelle questioni interne di un altro Comune».

Serdiana

Sulla questione, taglia corto il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu: «Non c’è nessun coinvolgimento dei territori degli altri paesi. Si tratta di un progetto (il primo in Italia) che utilizzerà una tecnologia all’avanguardia. La richiesta di Valutazione di impatto ambientale è un atto dovuto, l’iniziativa ha la totale attenzione del ministero dell’Ambiente e dell’Università di Cagliari. È un investimento che sposa il concetto di economia circolare che avrà ricadute positive per tutto il territorio».

