Energia, causa da 500 mila euro 

La partita non è di poco conto: 516.584,46 euro. È quanto la società Liberio Spv, cessionaria del credito della Enel Sole srl, vanta nei confronti del Comune. Manco a dirlo l’amministrazione comunale si oppone e in attesa che il giudice tenti una mediazione, la dirigente Maria Rimedia Chergia ha impegnato 43.019,60 euro su ordinanza del giudice che ha riconosciuto la provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo limitatamente a quella somma. «In attesa – scrive - di procedere all’avvio di una procedura di mediazione per la restante parte del credito eccepito», cioè 473 mila euro.

La vicenda

Per comprendere meglio come sia nata e maturata la grana finanziaria bisogna risalire a dieci e passa anni fa, ovvero a quando la società Enel Sole gestiva l’illuminazione pubblica in città. Con il passaggio quest’anno a un’altra società i rapporti con Enel Sole sono cessati e ciascuna parte ha chiuso i conti. La “Sole” che intanto aveva ceduto i crediti derivanti da fatture ancora da liquidare da parte del Comune alla società finanziaria Liberio Spv per 516.584,46, ha presentato il conto davanti al tribunale di Oristano; il Comune si è opposto al decreto ingiuntivo sostenendo che la Società di gestione dell’illuminazione pubblica aveva assunto obblighi nei confronti dell’amministrazione comunale che non aveva però adempiuto. Nell’udienza di due mesi fa davanti al giudice civile il Comune aveva riconosciuto il debito ma solamente di 43.019,60 euro. Visto che su quella cifra c’era poco da discutere, il giudice concedeva il via libera in attesa di verificare i margini di mediazione per la restante parte del credito della Liberio spv, 470 mila euro circa. Dunque si tratta.

La mediazione

«Della questione se ne stanno occupando gli uffici, per il momento l’unica certezza è data dal pagamento del 10 per cento circa della cifra richiesta. La parte restante sarà oggetto di mediazione davanti al giudice del Tribunale», conferma il sindaco Massimiliano Sanna. Tutto da vedere ma il rischio per la cassa comunale è alto, nonostante il bilancio al momento sia in equilibrio una botta di 400 mila euro e passa sarebbe pesante . Intanto col nuovo anno la gestione del servizio di illuminazione pubblica passa alla City Green Light S.r.l di Vicenza, l’unica ad aver presentato al Comune una proposta di Project financing. Nessun altro competitor aveva avanzato una controproposta e quindi per la City Green Light la partita è vinta. Si viaggia su un canone di 800 mila euro più Iva all’anno, 12 milioni di euro in 15 anni di accordo.