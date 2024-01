Energia, cambiare fornitore costerà caro 

Il mercato libero dell'energia forse tanto libero non è. Dal 1° gennaio una nuova mannaia per clienti domestici e piccole imprese ha la forma della penale per il recesso anticipato. Tradotto: se si cambia fornitore prima della scadenza del contratto, rischi di pagare un extra costo. La facoltà di applicare questi oneri riguarderà esclusivamente i contratti di durata determinata, solitamente 12 o 24 mesi, e a prezzo fisso. Tuttavia le penali potranno trovare spazio anche nei contratti a tempo indeterminato, se hanno un prezzo fisso per un dato periodo e limitatamente a questo.

Colpo basso

A definire le nuove regole è una delibera Arera dello scorso 6 giugno che prende le mosse dalla cosiddetta "Direttiva elettrica" Ue del 2019, già recepita nel 2021 dal nostro Parlamento. Una insidia per i consumatori che si inserisce in un periodo delicato di passaggio dal mercato tutelato a quello libero, con la fine delle tutele fissata al 10 gennaio per il gas e al 1° luglio per l'elettricità.

Ricorso pronto

Reagiscono le associazioni che tutelano gli utenti. Consumerismo definisce «assurde« le penali e punta il dito contro «condizioni vincolanti» a fronte di un «tanto decantato libero mercato». Il Codacons annuncia un ricorso al Tar del Lazio, definisce «illegittimi» gli oneri e ipotizza una «class action per conto di tutti gli utenti ingiustamente danneggiati». Assoutenti chiede un intervento di Antitrust e Mister Prezzi: «Queste penali potevano avere un significato prima della crisi energetica, quando non vi erano volatilità e impennate delle tariffe», ma «nel quadro attuale sviano la concorrenza impedendo ai consumatori di passare a offerte più convenienti». L'Unione nazionale consumatori accusa il Parlamento di «stare dalla parte delle compagnie e non delle famiglie, in barba alla libera concorrenza che prevede la mobilità del consumatore».

Arera

Nella delibera di giugno è scritto che i fornitori avranno comunque diversi obblighi da rispettare come indicare «chiaramente», nel suo importo massimo, l'eventuale onere, che dovrà essere «specificamente approvato e sottoscritto dal cliente». Non si conosce, invece, l’ammontare della penale, ma l'Autorità specifica che «la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica derivante dal recesso anticipato». Al venditore l'onere di provare l'esistenza e l'entità della perdita.

