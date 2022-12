Energia, a breve il via alla comunità 

Poche settimane e la comunità energetica rinnovabile di Arborea diventerà realtà, andando così ad aggiungersi a quelle già esistenti a Villanovaforru e Ussaramanna. Si inizierà da una piccola porzione del territorio comunale, coinvolgendo gli abitanti più vicini ai due impianti fotovoltaici installati sui tetti della scuola dell’infanzia e sulle tribune del campo sportivo comunale. Poi, con l’aggiornamento della normativa sulle comunità energetiche in Italia, si penserà a estendere l’utenza di Arborea e a nuove fonti di energia rinnovabile a integrazione del fotovoltaico.

L’avvio

«Una volta ottenuto l’ok dall’Enel, si potrà procedere all’avvio della comunità energetica. L’auspicio è che si possa cominciare dal prossimo mese – anticipa la sindaca di Arborea Manuela Pintus – Saranno interessati gli utenti che si collegheranno a una cabina secondaria collocata in paese». Rientreranno nel primo progetto di comunità energetica i fruitori a circa 600 metri di prossimità dalla cabina, che utilizzeranno l’energia elettrica prodotta dai pannelli solari della scuola e del campo sportivo. «Tra i vantaggi di chi aderirà, ci saranno gli incentivi per il consumo di energia nello stesso momento in cui verrà prodotta dagli impianti fotovoltaici», spiega Emilio Ghiani, professore associato di sistemi elettrici per l’energia dell’università di Cagliari, tra gli esperti interpellati dal Comune di Arborea per lo sviluppo della comunità energetica.

Nuovo bando

Per ora, pochi arborensi potranno sperimentare i benefici di questa realtà sostenibile basata sull’autonomia energetica, promossa dal Governo: «Entro l’anno verrà pubblicato un bando del Pnrr per il finanziamento delle comunità energetiche nei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti e si attendono i decreti attuativi che permetteranno di estendere le comunità energetiche», annuncia Pintus. «Verrà meno il vincolo dell’allaccio alla cabina secondaria, la quale a sua volta passerà dai 200 ai 1000 chilowatt di potenza massima». Con la nuova normativa, si potrà ampliare il bacino degli utenti e sarà possibile costituire nuove comunità energetiche attorno alle cabine primarie: le più vicine ad Arborea si trovano nella zona industriale di Santa Giusta e nella campagna al confine tra Uras e Terralba. «In questo caso, si potrà pensare anche a comunità energetiche che collegheranno più comuni», aggiunge Ghiani. «Ora, l’Università è impegnata ad Arborea in uno studio sulla possibile quantità di energia che potrebbe essere prodotta da altri nuovi impianti da installare nella comunità energetica. Ci stiamo concentrando sul fotovoltaico, ma in futuro si potranno utilizzare nella comunità altre fonti di energia rinnovabile. Ad Arborea, infatti, si sta sviluppando un impianto al biogas, che potrà essere utilizzato per la produzione di energia elettrica».