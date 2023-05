Energia, 50 milioni in Barbagia 

«In un contesto in cui gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti – sostiene Terna - risulta fondamentale pianificare misure per l'incremento della resilienza del sistema elettrico in aree storicamente a rischio, sempre più soggette a fenomeni meteorologici estremi».

Obiettivo, il rafforzamento della rete elettrica della Sardegna centro-orientale. In tale direzione, la delegazione giunta da Roma, ha illustrato i punti principali del Piano di Resilienza 2023-2027 che prevede circa 50 milioni di euro di investimenti nell’area per i prossimi 5 anni. In particolare: una nuova stazione elettrica a Perdasdefogu, l’ammodernamento delle linee Taloro-Aritzo e la realizzazione di un nuovo collegamento tra Aritzo e la rete esistente. Una volta ultimati gli interventi, saranno demolite circa 70 chilometri di vecchie linee elettriche e restituiti 115 ettari al territorio.

Terna non abbandona la Sardegna, ma anzi potenzia gli investimenti lavorando fianco a fianco con gli amministratori locali. È ciò che emerso dall’incontro di ieri, in Provincia a Nuoro, fra i tecnici della partecipata e i sindaci di Nuorese e Ogliastra.

I programmi

«In un contesto in cui gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti – sostiene Terna - risulta fondamentale pianificare misure per l'incremento della resilienza del sistema elettrico in aree storicamente a rischio, sempre più soggette a fenomeni meteorologici estremi».

Ancora: «Per rispondere a questa sfida, si è definita una nuova Metodologia di Resilienza grazie alla quale saranno identificate le aree maggiormente esposte climaticamente. Uno strumento in grado di massimizzare i benefici delle nuove opere, prevenendo e riducendo eventuali disservizi».

La Provincia

Soddisfatto l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu: «Si tratta dell’inizio di un percorso da svolgere in sinergia. Consideriamo positivo il confronto, in quanto si gettano le basi per il miglioramento delle linee in termini di sicurezza e qualità. Nel 2023 non sono più pensabili interruzioni del servizio come nei mesi scorsi. Un strada che guarda avanti e confidiamo porti dei benefici ai cittadini».

I primi cittadini

Così il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis: «Apprezziamo il fatto che i rappresentanti Terna siano venuti nelle zone interne a presentarci questi progetti. Auspichiamo una cabina di regia tra amministratori e azienda, dando impulso alle istruttorie complesse. Occorre fare presto per liberarci dall’incubo blackout, lavorando sulle reti». Fiduciosa anche la sindaca di Fonni, Daniela Falconi: «Siamo consci che non sia un percorso facile e ci vogliano i giusti tempi per renderlo eseguibile. Tuttavia, vedere che si sta lavorando al potenziamento delle reti e alla riduzione dei problemi, rincuora. Specie dopo ciò che abbiamo passato nei mesi scorsi, con innumerevoli disagi».

La procedura

A breve, Terna presenterà il Piano ai ministeri competenti, dando così via all’iter procedurale. Seguiranno, nei prossimi mesi, degli incontri con le amministrazioni, al fine di aggiornarsi sul percorso in atto.

