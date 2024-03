Enel, utile a 6,5 miliardi (+20,7%) 

Enel chiude il 2023 mettendo a segno tutti i target, già rivisti al rialzo a novembre, e l’ad Flavio Cattaneo - al comando da 10 mesi - rivendica «solidi risultati», frutto «dell'efficacia delle azioni messe in campo da parte del nuovo management. Ci aspettiamo che la remunerazione degli azionisti per il 2024 possa crescere ulteriormente».

L’ebitda ordinario sale a 22 miliardi (+11,6%) con il risultato positivo dei business integrati e delle attività di distribuzione, e l’ebitda a 20,25 miliardi. L'utile netto ordinario del Gruppo si attesta a 6,5 miliardi (+20,7%) e il risultato netto del Gruppo a 3,438 miliardi (+104,4%). L'indebitamento finanziario netto scende a 60,163 (-0,8% da fine 2022) e il debito netto pro-forma si attesta a circa 53,5 miliardi. Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2023 è pari a 0,43 euro per azione (di cui 0,215 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2024), in crescita del 7,5%. Migliorata la generazione dei flussi di cassa con un FFO (Funds From Operations) pari a circa 14,8 miliardi (+63% circa) che – precisa Enel – risulta essere 3 miliardi superiore al valore massimo raggiunto storicamente dal Gruppo.

