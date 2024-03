«Enel risani immediatamente l’area portuale di Portovesme» 

«Quelli che sono ancora depositati nell’Area 5 di Portovesme sono rifiuti a tutti gli effetti, come abbiamo sempre sostenuto e come ha certificato la sentenza del Consiglio di Stato. Chiediamo all’Enel una bonifica completa dell’area, con l’asportazione di tutto il materiale che non è semplice materiale da riporto ma fonte di contaminazione da metalli pesanti».

La sentenza

Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso e più volte in passato assessore comunale all’Ambiente, ha sempre chiesto con fermezza la bonifica dell’Area 5 dell’Enel e, adesso che il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar stabilendo che si deve applicare la normativa sui rifiuti e che l’Enel deve bonificare seguendo l’iter autorizzativo per i rifiuti, ripensa alle vecchie battaglie. «È dagli anni Novanta, da quando è stata dichiarata l’area ad Alto rischio di crisi ambientale, che puntiamo alla bonifica di quei 14 ettari - dice Atzori - per una questione ambientale e di salute, prima di tutto. È vero che negli anni l’Enel ha portato via 600 mila tonnellate di ceneri, ma ne rimangono altre 250 mila e non abbiamo mai sposato la tesi dell’Enel che si trattasse di materiale di riporto. Essendo residui minerari, hanno un’alta concentrazione di metalli pesanti, non devono rimanere lì».

Il porto

La salute e la lotta alla contaminazione dei suoli e delle falde acquifere prima di tutto ma c’è anche un’altra motivazione che ha guidato negli anni l’amministrazione di Portoscuso. «L’Area 5 è una delle ultime rimaste libere nel perimetro portuale - afferma il primo cittadino di Portoscuso - è fondamentale che venga completamente liberata da questo fardello per poter essere a servizio del porto e di quelle attività che potrebbero diventare il fulcro della nostra economia del futuro. Nel piano regolatore consortile è classificata come portuale, deve essere funzionale al porto». A Portovesme le aree per nuovi insediamenti sono finite, quelle poche che rimangono sono impantanate nel capitolo bonifiche ferme al palo o nelle procedure fallimentari che certificano la crisi del Sulcis. Gli spazi per iniziative di sviluppo, che creerebbero posti di lavoro preziosi, sono ridotti al lumicino. «Due anni fa abbiamo perso un investimento importante, da 400 posti di lavoro - ricorda Atzori - perché l’azienda che voleva produrre componenti per l’eolico non ha trovato un’area portuale libera a Portovesme. L’investimento poi si è spostato in Puglia, lì la fabbrica ha aperto e sta producendo».

I rifiuti

Il Consiglio di Stato ha stabilito che le tonnellate di materiale che ancora restano nell’Area 5 sono rifiuti e che l’Enel deve eseguire le bonifiche: migliaia di tonnellate di materiale dovranno essere rimosse, liberando un’area fronte mare. «Un risultato positivo, dopo un’attesa lunga trent’anni, ma non finisce qui - avverte Atzori - l’Enel dovrà asportare i rifiuti ma servirà la collaborazione della Regione per individuare i siti in cui conferirli. Un problema che si pone sia per il materiale dell’Area 5 sia per le ceneri prodotte ogni giorno dalla centrale termoelettrica dell’Enel. Prima venivano conferite in una discarica del sassarese ma ora la volumetrie sono terminate, stanno conferendo alla Riverso e anche lì non potrà durare a lungo. È indispensabile trovare siti di stoccaggio adatti. Ci auguriamo che la nuova Giunta regionale affronti questo problema».

