«Enel, più investimenti e meno tagli» 

Bandiere rosse, azzurre e biancoverdi ieri davanti alla sede del gruppo Enel a Cagliari. E presìdi di lavoratori con tuta e caschetti anche a Sassari e Olbia. Alla mobilitazione proclamata da Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia, ha partecipato anche la Sardegna. Per protestare contro le politiche dell’azienda sul tentativo - spiegano i promotori della manifestazione - di «esternalizzare attività strategiche e tagliare gli investimenti per la transizione energetica, mettendo a rischio i lavoratori diretti e degli appalti».

La partecipazione

«Registriamo un’adesione dal 90 al 100%- hanno detto i sindacati - questa compattezza è molto importante perché siamo tutti a rischio». Una mobilitazione nazionale, ma particolarmente significativa in Sardegna: la questione energetica spiegano - è del tutto insoluta. Un documento è stato consegnato anche in Prefettura con le rivendicazioni dei lavoratori.

Tra le rivendicazioni dei sindacati anche la necessità di dare una prospettiva alla fase di decarbonizzazione, in vista della chiusura delle centrali termoelettriche, dove l’occupazione va preservata con nuove iniziative industriali. Filctem, Flaei e Uiltec sottolineano l'importanza dei processi di transizione che vanno però accompagnati da progetti industriali che vadano nella giusta direzione: fra le richieste, il mantenimento delle concessione idroelettriche, gli investimenti sulla produzione di energia green, uno sviluppo sostenibile delle rinnovabili, la realizzazione di reti di distribuzione innovative e il rafforzamento dei punti Enel per i servizi ai cittadini.

«Stiamo scioperando per chiedere all'azienda di sedersi a un tavolo nazionale di trattativa con i rappresentanti sindacali e discutere delle mancate assunzioni e di una seria ed equilibrata riorganizzazione dell'orario di lavoro», hanno sottolineato a Olbia Gianluca Pinducciu della Filctem Cgil Gallura, Fabrizio Moretti della Flaei Cisl e Gian Mario Ozzana della Uiltec.

Dichiara Michele Rizzi, segretario nazionale del settore elettrico di Ugl Chimici: «Siamo seriamente preoccupati per le paventate ulteriori esternalizzazioni, le ricadute della decarbonizzazione in termini occupazionali, l’introduzione dell’orario sfalsato per gli operativi della rete, le incertezze circa il rinnovo delle concessioni per l’idroelettrico, l’eccesso di flessibilità e razionalizzazioni, l’assenza di politiche per il ricambio generazionale».

L’azienda

«L'adesione allo sciopero nazionale in Enel non arriva al 55% della popolazione aziendale», fanno sapere fonti vicine all’azienda. «Enel non ha mai abbandonato il tavolo negoziale ed è sempre rimasta aperta al dialogo». Nel rilevare che «le condizioni di mercato e il contesto economico sono significativamente cambiati rispetto al passato», Enel osserva che «è quanto mai necessario che vengano intraprese e implementate le azioni alla base del Piano industriale, che rappresentano la condizione indispensabile per garantire la sostenibilità finanziaria e lo sviluppo dell'azienda». Enel – prosegue – è«assolutamente fiduciosa che i lavoratori del gruppo comprenderanno che tali azioni, che non comportano riduzioni retributive o di personale, né ora, né in futuro, sono nell’esclusivo interesse dell'azienda».

