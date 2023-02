Enel, lavori per limitare i disagi 

Lavori in corso da parte dell’Enel per cercare di eliminare i disagi per i residenti di Villaspeciosa. In particolare, chi abita in paese si lamenta per i continui stacchi nell’erogazione dell’energia elettrica nel quartiere attorno alle scuole.

Di questi disagi si è discusso durante l’incontro tra i funzionari Enel e il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis. La riunione era stata chiesta per risolvere alcune criticità presenti in diverse zone del paese. Durante il colloquio, a cui hanno partecipato anche Andrea Santucci, responsabile dei rapporti istituzionali, e Valentino Ortu dell’Unità territoriale, si è parlato anche dello spostamento del traliccio di via del Parco e dei conseguenti interventi tecnici intorno all’area del luna park di San Platano. Infine ci si è occupati della sistemazione di un cedimento tra le vie Bachisio Zizi e Giacomo Leopardi, dove sono stati previsti interventi rapidi.

È già in corso di progettazione, da parte di E-distribuzione, la realizzazione dei lavori per l’alleggerimento della linea in bassa tensione, in uscita dalla cabina via Sant’Ignazio. Ciò consentirebbe di ridurre, se non eliminare, i continui stacchi della rete. Soddisfatto il sindaco Melis: «Abbiamo creato una linea diretta che potrebbe supportarci nel caso nascessero delle future criticità». (a. cu.)

