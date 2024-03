«Enel, la vertenza dei lavoratori continua» 

Il contenimento dei turni di reperibilità, il rispetto nello svolgimento delle sole attività per la garanzia del servizio elettrico, il ripristino delle condizioni di sicurezza, la limitazione del numero eccezionale di ore di straordinario che annullano gli spazi fra vita e lavoro, ma soprattutto il miglioramento del clima di lavoro, «divenuto tossico negli ultimi anni a causa di incomprensibili comportamenti aziendali».

Sono i punti principali del documento che Ugl Chimici-Energia ha inviato tutte le Prefetture della Sardegna, per per illustrare la vertenza in corso, che venerdì scorso ha visto i lavoratori in piazza per uno sciopero nazionale proclamato da Cgil, Cisl e Uil.

La vertenza contro E-distribuzione in Sardegna prosegue. In discussione – spiega una nota Ugl – «la necessità di investimenti in infrastrutture e il rinnovo degli impianti, sono indifferibili le manutenzioni programmate che non si eseguono più da anni, sono indispensabili le assunzioni di nuovi operai e tecnici poiché in queste condizioni non si può più gestire l’ordinario. E diventa sempre più difficile garantire il servizio alla clientela. A ciò si aggiungono le criticità degli Spazi Enel, senza consulenti e con una moltitudine di persone agli sportelli, le Termocentrali che chiudono senza una prospettiva per il futuro, le centrali idroelettriche in attesa di rinnovo delle concessioni».

