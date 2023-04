Enea ha trovato una famiglia 

Milano. Guance rosee, capelli scuri, due chili e 600 grammi e una settimana di vita, il piccolo Enea abbandonato dalla mamma a Pasqua nella “culla per la vita” della clinica Mangiagalli, ha già trovato famiglia. «Il tribunale - scrive il Policlinico - affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato». Insieme al piccolo, che indossava una tutina, è stata trovata anche una lettera firmata dalla madre, piena di parole di grande affetto.

Gli aspiranti genitori

Intanto Enea è già diventato il pupillo dell'intero ospedale. E non solo. «Sono tanti», ha raccontato il professor Fabio Mosca, direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano, «gli aspiranti genitori che si sono fatti vivi per prendersi cura di lui». Ci sono i tempi tecnici, ovviamente, prima che baby Enea venga affidato alla famiglia. Erano passate da poco le 11,40 quando l’altro ieri, giorno di Pasqua, il bambino di pochi giorni è stato lasciato nella “culla per la vita”, il piccolo vano protetto del Policlinico di Milano. Con lui una lettera della madre, in cui racconta che il bimbo «è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok». Oltre a questo, la mamma ha lasciato per il suo piccolo parole di grande affetto. «Non ha scritto il proprio nome e non è nostro dovere scoprire chi sia né dove sia nato Enea», precisa il medico.

Parto in anonimato

Da quando la culla per la vita è stata attivata al Policlinico, nel 2007, è la terza volta che viene usata: il professor Mosca ricorda con affetto, uno a uno, i nomi dei piccoli che vi sono stati lasciati perché ognuno, a suo modo, è una sconfitta. Se da una parte la culla per la vita è infatti l'argine a soluzioni terribili o estreme, dall'altra la legge permette il parto in ospedale in anonimato, con la possibilità di dare alla luce un bambino e non riconoscerlo. «Facoltà di cui comunque si avvalgono non più di una manciata di donne per anno».