enea carta detta legge anche a cossoine 

Come due settimane fa a Bono, anche sul gradino più alto del podio dell’ottavo Slalom Città di Cossoine, 6º round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport e della Coppa Italia di Zona 2, è salito il sassarese Enea Carta. Il driver turritano, che aveva siglato il miglior tempo nella 1ª manche e si era ritirato nella 2ª, è riuscito a migliorarsi nel 3º passaggio, in cui ha completato il percorso disegnato lungo la Statale 292 Dir in 2’32”51. Secondo Giovanni Cannoni, che ha preceduto Paolo Piras e Roberto Idili, attuale leader assoluto del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. La manifestazione organizzata da Gruppo Motori Tula con la collaborazione di Ntc Racing Cossoine ha avuto 48 vetture moderne e 2 storiche, tra le quali si è imposto Matteo Seoni (Renault Clio, 189,64 punti).

Classifica Top10 : 1) Enea Carta (Radical Prosport) 152,51 punti; 2) Giovanni Cannoni (Elia Avrio) 160,55; 3) Paolo Piras (Formula Gloria) 161,90; 4) Roberto Idili (Ir Sport Kawasaki) 162,74; 5) Quirico Beccu (Formula Gloria) 166,88; 6) Gianfranco Beccu (kart cross) 170,22; 7) Raffaele Giorico (Formula Gloria) 173,45; 8) Giovanni Beccu (kart cross) 173,64; 9) Marco Cadau (Fiat X 1/9) 177,71; 10) Matteo Medde (Renault 5 Gtt) 179,68.

