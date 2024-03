Enduro, Carrara fa sua la Capotrail 

Matteo Carrata ha dominato domenica a Capoterra la penultima tappa dell’Enduro regionale, la Capotrail E-Race 2024 organizzata dalla sua società (Capotrail) nell’ambito del circuito Sardinia Race. Dopo Baunei, Alghero e Palmas Arborea (Monte Arci), la prova di Capoterra ha visto un’ottantina di biker impegnati in tre prove speciali cronometrate. Carrara ha prevalso di stretta misura sull’olbiese Davide Longu, mentre Mattia Folegani e Giulia Mitidieri si sono imposti rispettivamente tra i giovani e le donne. In gara anche le E-Bike, in cui Denis Roma è stato primo. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo :1. Matteo Car- rara (M2, Capotrail) 10’14”09”, 2. Davide Longu (El, Olbia Rac. Team) a 4”27, 3. Edoardo Torre (Ju, Ciclobottega) a 32”04, 4. Alberto Olla (M2, Crossbike) a 32”84, 5. Federico Mongittu (M4, Capotrail) a 35”05, 6. Francesco Ortu (Un, Olbia Rt) a 37”15, 7. Davide Contini (M1, Arkitano-Carbonhub.com) a 1’04”24, 8. Michele Satta (Elmt, Capotrail) a 1’11”36, 9. Benedetto Serra (M3, id.) a 1’15”80, 10. Manuele Soru (M3, id) a 1’22”73; 20. Andrea Spanu (M5, Capotrail ) a 2'04.72; 34. Sandro Mazzei (M6, id) a 3'22”84. Esordienti/Allievi : 1. Mattia Folegani (Al, Dueppi), 2. Gabriele Ortu (Al, Ciclobotte- ga) a 1’16”08, 3. Luigi A. Salis (Es, F. Coppi 72) a 1’53”82. Donne : 1. Giulia Mitidieri (Ews, Cicobike) 12’42”47, 2. Erica Gessa (Capotrail) a 4”13. 3. Sofia Bonfanti (De, Crossbike) a 1’30”63. E-bike : 1. Denis Roma (M3, Capotrail) 11’32”29.

