enduro, a iglesias peterhansel-show  

Il Campionato Italiano Regolarità d’Epoca Gruppo 5 è sbarcato a Iglesias con 240 moto, tutte antecedenti il 1984, per due avvincenti round. Sabato a prendersi la scena è stato il francese Stéphane Peterhansel, re della Dakar che, a Iglesias col Gilera Club Arcore per passione e senza ambizioni tricolori, ha sfoderato una guida superlativa, pulita ed efficace, e si è aggiudicato l’assoluta e la classe D5 dopo un duello con Giuseppe Gallino (Puch Frigerio 349 2t, 1º in D6). Terzo assoluto e 1º in G2, Alberto Casartelli (Ktm 349 2t). Ieri, Gallino ha vinto la classifica di giornata e la D6 davanti a Casartelli (Ktm 349 2t) e Matteo Modica (Tm 80 2t), con Peterhansel 1º in D5 e 6º assoluto.

«Un bellissimo weekend con un migliaio di presenze tra concorrenti, team e accompagnatori. I feedback positivi dei piloti ci ripagano dell’impegno: di solito questi appuntamenti vengono assegnati a rotazione, ma valuteremo se chiederlo anche per il 2026. Intanto grazie a Comune, Provincia, Igea, Enti e privati per la collaborazione», ha commentato l’organizzatore Aldo Serra, presidente del Mc Iglesias.

