Endurance, Mallei campione sardo 

Una gara singola, sulla distanza di 87 km, per confermarsi il migliore. Ignazio Mallei, in sella all'anglo arabo Athanasia Bella, ha vinto (nella Cen B) il campionato sardo di endurance equestre disputato nell'azienda Agris di Tanca Regia (Abbasanta) nell’ambito del Memorial Gianni Mura. Ben 40 i binomi che hanno risposto alla chiamata della Fise Sardegna. L’esperto campione di Capoterra ha preceduto di 6’ Fabrizio Pintore su Campadi Tue (vincitore del Trofeo Agris Giovani Cavalli) e Alessandro Monni su Udora per un podio con tre anglo arabi. Podio interamente composto da amazzoni nella Cen A, sulla distanza di 58, km con Claudia Delinna vincitrice sul pony Tufu de Su davanti a Federica Mundula sul purosangue arabo Diablo del Ma e Monica Secchi sull'arabo Bosco di Chia.

Giorgia Sanna su Burgesu si è invece imposta nella “Debuttanti”, sulla distanza di 29 km, superando Federico Deplano su Tegus de Campeda e Vincenzo Mulas su El Quero AA. Nella Debuttanti Under 14 sui 21 km successo di Matilda Deligios su Prestigiosa. Nella Coppa di Sardegna, primato definitivo per Fabrizio Pintore (Cen B), Claudia Delinna (Cen A), Vincenzo Mulas (Debuttanti) e Maria Salaris (Debuttanti Under 14). Gli alti vincitori del Trofeo Agris Giovani Cavalli sono il purosangue arabo Diablo del Ma (Cen A) e l'anglo arabo El Quero (Debuttanti).

