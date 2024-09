Endurance, due bei bronzi per l’Italia 

Il Sardegna Endurance Festival va in archivio con due medaglie di bronzo per l’Italia. La prima l’ha ottenuta la squadra impegnata nel Campionato Europeo riservato a cavalieri e amazzoni Under 21, la seconda grazie al terzo posto dei Mondiali a squadre per i cavalli di otto anni. Una doppia soddisfazione per il team azzurro che è riuscito a interpretare al meglio il percorso di 120 chilometri che si è snodato attorno al Horse Country Resort, organizzatore della kermesse equestre e centro di tutte le operazioni. La prova del Campionato Europeo è stata vinta dall’equipe spagnola seguita dalla Francia e dall’Italia con il miglior piazzamento individuale di Mauro Fedriga in sella a Kimono dell’Orsetta con il decimo posto.

Nel Mondiale per i giovani cavalli ha vinto la compagine degli Emirati Arabi davanti alla Francia e all’Italia che si è presentata con un team tutto al femminile con Camilla Curcio, Caterina Coppini, Lucrezia Bellaccini, Silvia Scapin e Diana Origgi. A livello individuale la medaglia d’oro è andata agli Emirati con Rashed Saeed Hamad Alketbi, la miglior azzurra è stata la Curcio con Sassikaia dei Laghi, invece il migliore tra i binomi sardi è stato Luca Mura con Abba di Gallura. ( c.m. )

