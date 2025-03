Endometriosis March 2025, perché le donne non sono sole 

Nel silenzio assordante che spesso avvolge le patologie femminili, l’endometriosi si erge come un’ombra inafferrabile, un male silenzioso che affligge una donna su dieci in età riproduttiva. Dolore cronico, infertilità, diagnosi tardive: sono solo alcune delle conseguenze di una patologia ancora avvolta nel mistero, sia per le sue cause che per la difficoltà con cui viene riconosciuta. Ed è proprio per dare voce a questa realtà che il mese di marzo si veste di giallo, il colore simbolo dell’endometriosi, accendendo i riflettori su una battaglia che riguarda la salute e la dignità delle donne.

A Cagliari il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università e il Rotary Cagliari Nord scendono in campo con il progetto Endometriosis March 2025, una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e a raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione destinato alla Clinica Universitaria Ginecologica e Ostetrica della Cittadella di Monserrato, punto di riferimento per la diagnosi e la cura dell’endometriosi in Sardegna.

Il momento culminante della campagna di sensibilizzazione avrà luogo il 30 marzo con la March for Endometriosis, una camminata ludico-motoria aperta a tutti, al Parco delle Emozioni delle Saline di Molentargius. A guidare l’evento sarà l’atleta del CUS Cagliari Sara Paschina, che, con altre sportive sarde, accompagnerà i partecipanti in un percorso che simboleggia il cammino della consapevolezza, della lotta e della speranza.

Claudia Rabellino, presidente del Rotary Cagliari Nord, e Stefano Angioni, direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica AOU Cagliari, hanno fortemente voluto questa iniziativa in cui la frase “Se non si vede non vuol dire che non esiste” rappresenta il tema ricorrente: «È essenziale abbattere i pregiudizi che minimizzano le richieste d’aiuto delle donne e promuovere la conoscenza di questa malattia, che troppo spesso le lascia sole e inascoltate», afferma Rabellino. «Il dolore mestruale e pelvico viene frequentemente sottovalutato, e le donne si sentono dire che stanno esagerando, e così la diagnosi arriva in media con 10 anni di ritardo, con conseguenze gravissime come l’infertilità. Accendere un faro su questa malattia è imprescindibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA