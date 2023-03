Endometriosi: la camminata 

Si svolgerà a Guasila la manifestazione contro l’Endometriosi Adenomiosi e Fibromialgia organizzata dalle Acli Girasole della Trexenta in programma sabato 18 marzo. È in programma il convegno “Endometriosi, Fibromialgia: conoscerle per affrontarle” con la partecipazione di Antonio Maccio (primario del reparto di oncologia del Businco), Paoletta Zolo e Fausto Piga.

Dopo l’inaugurazione della panchina gialla, si terrà la camminata per le vie di Guasila e in chiusura il ritrovo negli impianti sportivi con la comunicazione del Comune che nel 2024 accoglierà la marcia da scegliere tra Barrali, Senorbì, Suelli, Nuraminis, Villanovafranca, Villamar, Selegas, Seui, Ballao e Serri. Aderiscono all’iniziativa le Pro loco di Barrali, Suelli Selegas e Serri, delle associazioni Flumendosa (Ballao) e Progresso Donna (Senorbì) . (sev. sir.)

