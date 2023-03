Endometriosi e cure, esperti a confronto 

Una malattia benigna cronica e ricorrente - caratterizzata dalla presenza in zona “anomala” di endometrio, mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell’utero – che può colpire la donna già alla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa.

È questa l’endometriosi, una patologia fortemente invalidante - il 40 per cento ha problemi nel procreare – e che in Italia colpisce 3 milioni di donne. Sulla diagnosi a oggi grava un ritardo medio di 8-9 anni, con conseguenze in termini di sofferenze prolungate per le pazienti.

Proprio marzo è il mese che si tinge di giallo ed è dedicato alla consapevolezza di questa malattia e per porre l’attenzione su questo tema, per comprenderla meglio e anche per sfatare alcuni tabù, il Lions Club International ha organizzato per domani il convegno “Parliamo di endometriosi, un incontro tra esperti, pazienti e cittadini”, che sarà ospitato, a partire dalle 17.30, nell’aula Consiliare del Comune.

A coordinare l’incontro sarà la giornalista della Rai, Cristiana Aime. Dopo i saluti istituzionali del Comune, dell’Università, del Lions Club di Cagliari e dell’Aou, verrà data la parola agli esperti. Interverranno: Stefano Angioni, ginecologo responsabile del centro Endometriosi e direttore clinica Ostetrica e ginecologica Aou di Cagliari; Luigi Zorcolo, chirurgo, direttore colonproctologia Aou Cagliari e Irene Melis, psicologa e psicoterapeuta del distretto di Sassari. Ma ci sarà anche spazio anche per le pazienti che, se vorranno, potranno raccontare la loro storia, il percorso e il calvario per affrontare una malattia di cui, ancora, si parla poco.