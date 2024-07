Endocrinologia va in via Romagna 

Il Servizio di endocrinologia della Asl è stato trasferito nei nuovi locali del padiglione G della Cittadella della salute di via Romagna 16. Il Centro funge da Hub endocrinologico per il Centro-Sud Sardegna e svolge attività di diagnosi, terapia e presa in carico delle malattie endocrinologiche e dismetaboliche, della osteoporosi, delle malattie ipotalamo-ipofisarie, del surrene, del sovrappeso, dell’obesità e patologie e disabilità correlate. L’Unità della Cittadella della salute dispone di ambulatori dedicati per l'oncologia tiroidea, la patologia ipofisaria, le patologie osteo-metaboliche, l’obesità e il sovrappeso in cui opera una equipe multidisciplinare, le patologie endocrine dei pazienti talassemici. Lo sportello dell’accettazione è situato al piano terra, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15.15 alle 17 (mail: endocrinologia.viaromagna@aslcagliari.it)

Modalità di accesso

Le prestazioni sono erogate ai pazienti provvisti di regolare impegnativa, previa prenotazione della visita endocrinologica. La prima visita endocrinologica (primo accesso alla struttura o nuovo accesso dopo più di 2 anni) può essere prenotata telefonicamente tramite Cup al numero 070/474747 o al 1533, di persona agli sportelli degli Uffici ticket/cup, online tramite il sito cupwebsardegnasalute.it

Le visite endocrinologiche di controllo possono essere prenotate di persona allo sportello accettazione al primo piano della struttura aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 16 alle 17,telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle 16 alle 17 ai seguenti numeri 070.6096543 e 070.6096526.

