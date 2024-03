Endocrinologia e oculistica spine nel fianco dell’Ogliastra Oncologia a Nuoro è un caso 

Oculistica e endocrinologia rimangono le spine nel fianco della sanità ogliastrina. A un mese dall’inizio del progetto di abbattimento delle liste d’attesa – a breve dovrebbero essere pubblicati i report precisi - qualche specialità soffre più di altre. Anche se le prime visite sono garantite in tempi ristretti, per quelle di controllo i tempi si allungano. Per l’oculistica, a marzo dovrebbero aumentare le ore degli specialisti presenti, per compensare il pensionamento e il licenziamento di due oculisti, per la seconda, i due specialisti probabilmente non sono sufficienti per coprire il fabbisogno dell’utenza, perché i tempi continuano ad essere elevati, nonostante ci sia stato un po’ di recupero. Alla cardiologia stanno andando in soccorso anche gli specialisti del distretto per le visite pre intervento perché il reparto non riesce ad effettuarle per mancanza di organico. A fine marzo si interverrà sull’urologia, che ha, al momento, tempi d’attesa molto elevati, e a breve, tramite prestazioni aggiuntive, sulla terapia del dolore. La novità riguarda l’odontoiatria, che è entrata a far parte del progetto di abbattimento da febbraio, tenendo tempi calmierati. Intanto, il nuovo primario di radiologia Roberto Prost, arrivato da una settimana, sta riorganizzando l’unità operativa che, con una unità in più, potrebbe aumentare le prestazioni. Sul tema direttori, rimane l’incognita della cardiologia, che da un anno aspetta il primario, e della chirurgia dato che l’attuale direttore, Gian Piero Gusai, è vincitore di concorso al Brotzu di Cagliari.

A Nuoro farsi curare in città è quasi impossibile. Anche il reparto di Oncologia del San Francesco, che sembrava un fiore all'occhiello, ha i pazienti che si recano altrove (al Mater di Olbia o nel resto d'Italia) per fare le cure. A parlare sono i pazienti stessi. «Molti casi oncologici potrebbero essere affrontati e qui a Nuoro, ma spesso vengono trattati fuori dall'Isola per indisponibilità di cure per i tempi utili ai protocolli sanitari, e carenza di personale. I medici e il personale sono eccellenti, ma è il sistema che non funziona», dicono da Svs viaggi per la salute. Nel reparto di Oncologia del San Francesco sono rimasti tre medici: un primario che attualmente è in malattia, un secondo medico fisso con turni indicibili e un terzo proveniente da altre realtà, aggiunto nei giorni scorsi per sopperire alla mancanza di personale, potendosi però presentare solo saltuariamente. Il carico di lavoro è surreale, mentre i pazienti fuggono sperando di riuscire a salvarsi la pelle. Per Paolo Cannas, dg la Asl 3 di Nuoro, però Oncologia resta «un'eccellenza con numeri in crescita nonostante la grave carenza di medici. Nel 2023 le prestazioni oncologiche sono cresciute rispetto al 2022». Ciò accade perché lo scorso anno attraverso il Centro di accoglienza servizi oncologici «sono stati presi in carico 468 pazienti e, nel 2024, ben 122 - scrivono da Asl -. Le prestazioni ambulatoriali e chemioterapiche sono crescite del 6,6%, passando da 1277 a 1362». Progressi che rischiano di essere v anificati con la disponibilità di soli due o al massimo tre medici in reparto. «Mentre medici e operatori fanno i salti mortali per tenere le strutture aperte, la dirigenza affronta il problema a suon di comunicati stampa e rappresentazioni creative dei dati e della realtà», dicono dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica.

